Защо е опасно да се върти волана, когато колата е неподвижна?

Мнозина помнят поговорката на инструкторите в автошколите: „Не пипайте волана, ако колата не се движи!“ Може да изглежда като дреболия, но зад този съвет стои ясна логика, датираща от времето на по-старите автомобили.

Какво да направите, ако воланът откаже в движение

Преди автомобили не са имали нито хидравлично, нито електрическо сервоуправление. За да завърти колелата, водачът е трябвало да прилага значителна сила. Това е създавало повишено натоварване върху кормилните шарнири и панти, които бързо се износвали. За да се избегне загубата на време и пари за чести ремонти, инструкторите строго забранявали въртенето на волана, когато колата е неподвижна.

С модерните автомобили нещата са станали по-прости. Електрическото и хидравличното сервоуправление улесняват управлението дори когато колата е неподвижна. Това обаче не означава, че напрежението върху частите е изчезнало. Когато колелата не се въртят, силата се прехвърля към кормилните щанги, окачването и гумите. Контактът на гумите с асфалта става по-стегнат, което с течение на времето ускорява износването на отделните компоненти.

Няма обаче нужда да се страхувате от това движение. Завъртането на волана от време на време, докато стоите неподвижно, няма да причини никаква вреда. Инженерите вземат предвид такива ситуации при проектирането на превозни средства, тъй като понякога е неизбежно, например при паркиране.

Малко хора осъзнават, че завъртането на волана при изключен двигател е лош навик. Подобни действия причиняват повишено напрежение в кормилния механизъм. Ако това се повтаря постоянно, зъбните връзки ще започнат да се износват и в един момент кормилната рейка, помпата на сервоусилвателя или дори целият блок за управление ще трябва да бъдат сменени.

Но проблемът не се ограничава само до кормилната система. Когато сервоусилвателят не работи, воланът става „тежък“ и цялото натоварване се прехвърля върху компонентите на окачването – втулките, кормилните щанги, накрайниците и уплътненията. Тези части не са проектирани да издържат на такива сили, така че експлоатационният им живот е значително намален и ремонтите може да се наложат много по-рано от очакваното.

Това води до просто заключение - завъртането на волана, докато автомобилът е неподвижен и двигателят е изключен, е допустимо само в редки ситуации, когато е наистина необходимо.

Когато двигателят работи, бъдете особено внимателни, ако воланът вече е в положение за пълно заключване. При автомобили със сервоуправление налягането в тръбопроводите се увеличава рязко в такива моменти. Задържането на волана в това положение за повече от три секунди претоварва системата, което може да доведе до изтичане на течност или повреда на помпата. Друга често срещана грешка е паркирането с напълно завъртени колела. Това създава постоянно напрежение в системата и намалява експлоатационния живот на нейните компоненти.