Полезни същества, които са привлечени от купчините листа във вашия двор

Ако една от любимите есенни традиции на вашето семейство е свободното падане върху купчина листа, може би е добре да се замислите за животинките, които може да са се скрили вътре. За нас може да изглежда като работа в двора, но за съществата, които живеят на открито, купчината листа е място, което могат да нарекат дом. Когато съберете с гребло или духате листа в купчина, купчината ще съдържа много същества, които живеят естествения си живот в този слой. Ако бъдат оставени да престоят, струпаните листа ще привлекат допълнителни животинки. Гмурнете се в купчината и може да се окажете върху стоножка или змия.

Още: Есента е тяхното време: Как да изгоните миризливките от дома си

Макар че може да рискуваме да се стреснем, когато се срещнем очи в очи с някое животно, или дори да бъдем ухапани, ако се блъснем в грешното животно, за скритите диви животни съществуват опасности, когато събираме падналите листа в дворовете си . Преди да решите да нарежете, косите, изгорите или съберете купчината листа, сега имате възможност да научите за полезните същества, които са дом на листните отпадъци, и да решите дали има по-добър вариант за вашата купчина листа. Ако се притеснявате, че купчините листа могат да внесат вредители, знайте, че оставянето на паднали листа в двора ви няма да привлече буболечки в дома ви , ако подхождате стратегически към листните отпадъци. След като се запознаете с тези същества, вместо да се отървавате от листата, може да искате да насочите падналите листа към естествени зони, като например под дърветата.

Земни пчели

Още: Кой вредител снася яйца по вашите градински растения

Земните пчели са едни от неочакваните полезни същества, които може да ви привлече купчината листа. Тези полезни насекоми помагат за опрашването на култури като домати и чушки и са от решаващо значение за опрашването на много други видове растения. Листните отпадъци предлагат на пчелните майки място за зимен сън, което прави оставянето на листата важна стъпка, благоприятна за дивата природа, която можете да предприемете във вашия двор.

Стоножки

Със сплескани тела и до 30 чифта крака, стоножките са членестоноги, които понякога се появяват в домовете ни. На открито те са привлечени от листните отпадъци, където ловуват насекоми или земни червеи, така че може да се окажат и в купчината листа във вашия двор. Тези полезни същества помагат и за контрол на вредителите, които може би не искаме да имаме наоколо, като например хлебарки.

Светулки

Още: Лесен трик, който ще държи охлювите далеч от градината ви през есента

Всеки обича да вижда светулки в двора си с техните мигащи жълти светлини. Но не всеки осъзнава, че листата в отпадъците съдържат яйца и ларви на светулки. Светулките служат както като плячка, така и като хищници в хранителната мрежа, ядейки охлюви и голи охлюви. Тъй като всички са фенове на тези полезни същества, светулките са и водещ вид за насърчаване на опазването на природата. Не събирайте купчината листа в торби, тъй като поддържането на листата е един от най-добрите начини да привлечете светулки в задния си двор и би било много жалко да изхвърлите този изпълнен с живот естествен мулч.

Как да държите плъховете и мишките далеч от къщата си

Калинки

Известни още като бръмбари или калинки, калинките са лесни за забелязване полезни насекоми в нашите дворове и градини благодарение на яркото си оцветяване и отличителните им маркировки. През топлия сезон калинките се занимават с хранене с вредители като листни въшки. За защита от зимата тези полезни същества са привлечени от листните отпадъци като източник на укритие, което ни дава добра причина да не събираме или изгаряме купчините листа.

Паяци

Още: Краста по ябълките може да унищожи реколтата ви - причини и лечение

Ако преровите купчината листа и се вгледате внимателно, вероятно ще забележите някои паяци. Някои паяци са привлечени от листните отпадъци, където ловуват и от своя страна биват ловувани. Паяците играят важна роля като полезни същества в нашите дворове и градини, като помагат за контролирането на популациите от насекоми - включително досадни мухи и комари. Паяците са и важен източник на храна за дивите птици. Листните отпадъци, които сме събрали в купчина, всъщност са важно местообитание за тези обитатели на нашите дворове.

Още: Опасен вредител по розите, който се проявява през есента

Змии

Тъй като купчините растителност могат да бъдат привлекателни като топли и уютни места, змии може да се крият в купчините листа във вашия двор . Въпреки че ще искате да внимавате да не ги изненадате, ще се радвате да знаете, че змиите предоставят множество услуги в нашите дворове. Едно от най-големите предимства на това да имате змии в двора си е важната им роля в поддържането на популациите на гризачи настрана. С по-малко гризачи, тези полезни същества дори помагат за предотвратяване на разпространението на болести, разпространявани от гризачи.