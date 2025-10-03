Поливане на спатифум: От колко вода се нуждае това красиво цвете

Спатифилумът, или лилията на мира, е популярно стайно растение с лъскави листа и бели цветове. Произхожда от тропиците, то вирее в топлина, влажност, филтрирана светлина и редовно влажна почва. Растението е чувствително към неправилно поливане. Това растение трябва да се полива доста често, тъй като вирее във влага. Преполиването обаче е опасно.

Колко често трябва да поливаме спатифилум?

Честотата зависи от светлината, температурата, качеството на почвата и размера на саксията. Общо правило: поливайте, когато горните 1-2 см почва изсъхнат. Това обикновено е на всеки 7-10 дни. Не забравяйте, че на ярка светлина почвата изсъхва по-бързо, на сянка това отнема повече време. Струва си да се знае също, че по-леките смеси (торф, перлит) изсъхват по-бързо от по-тежките (глина). Мулчът помага за по-дълго задържане на влагата.

Сложете спатифилума на това място и дори през зимата той ще цъфти без да спира

Оптималната температура за спатифилум е 18–29°C, а влажността 40–60%. Колкото по-горещ и по-сух е въздухът, толкова по-често трябва да се полива. Също така имайте предвид, че малките саксии изсъхват бързо, докато по-големите задържат влагата по-дълго. Важно е саксиите да имат дренажен отвор, за да предотвратите застоя на вода.

Как правилно да поливаме спатифилум

Най-доброто време за поливане на спатифилума е сутрин. Поливайте обилно, докато водата се отцеди през дренажните отвори, след което отцедете излишната вода от чинийката. Можете също да използвате метода за долно поливане: поставете саксията в съд с вода за 15-20 минути. Ако е възможно, използвайте филтрирана или отстояла вода: лилиите на мира са чувствителни към хлор и флуорид.

Спатифилумът ще цъфти в продължение на години, ако го поливате така

В допълнение към определянето на честотата на поливане, е важно да се спазват няколко допълнителни правила за успешно отглеждане на красива мирна лилия. Ето основните от тях:

Поливайте с топла вода, като избягвате студена, за да предотвратите евентуално гниене на корените.

За да се избегнат негативни последици, водата не трябва да тече директно в центъра на розетката. Поливайте цветето с тънка струя, насочена по ръба на саксията, като я разпределяте по целия периметър, а не я концентрирате на едно място.

Признаци на грешки при поливане на спатифилума

Ако не поливате вашия спатифилум правилно, това ще се отрази първо на външния му вид. При преполиване на това красиво цвете ще се появят жълти листа, увяхване във влажна почва, неприятна миризма и омекване на стъблата в основата.

Недостатъчното поливане води до появата на следните външни признаци: увиснали листа, които се съживяват след поливане, сухи и покафенели краища, забавен растеж, суха почва, отлепваща се от стените на саксията.

Как е правилно да се полива спатифилум през зимата и есента?