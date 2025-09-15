Поръсете само веднъж лехите на зимния чесън с това и главите ще са по-едри от всякога

Зимният чесън се смята за една от най-непретенциозните градински култури, но за да получите големи, сочни и ароматни глави, е необходимо да наторите почвата през есента. Има една проста тайна, която опитните градинари използват от много години. Достатъчно е да поръсите лехата само веднъж преди зимата - и резултатът със сигурност ще ви изненада.

С какво да поръсите лехите на зимния чесън през есента

Най-добрият тор за чесън е дървесната пепел. Тя съдържа калий, калций, фосфор и други микроелементи, които помагат на растенията да се вкоренят добре преди замръзване и да започнат активен растеж през пролетта. Освен това, пепелта намалява киселинността на почвата, а чесънът не обича особено киселинна почва.

Чесънът няма да покълне до следващото лято - трябва ви само малко сол

Как правилно да използвате дървесна пепел за торене? След като засадите скилидките, равномерно разпръснете чаша пепел върху 1 м² от лехата. Леко я уплътнете в лехата с гребло или просто го поръсете с тънък слой почва. По желание можете да смесите пепелта с малко количество хумус - това ще засили ефекта.

Защо пепелта е най-полезна за зимния чесън? Пепелта действа като естествен антисептик, предпазвайки чесъна от гниене и почвени вредители. Благодарение на калия и калция, главите растат гъсти, сочни и се съхраняват добре през цялата зима. Торът се прилага само веднъж - и това е достатъчно за събиране на богата реколта.

Струва си да знаете, че не можете да използвате пресен оборски тор за торене на почвата през есента, той изгаря корените и вреди на чесъна. Пепелта е много по-мек и безопасен вариант, който е тестван от години.

Прочетете също: Чесънът обича тези торове: С какво да го торите през есента за едри и ароматни глави

Още за отглеждането на зимен чесън

Добра идея е да мулчирате лехата със засадения чесън с торф, да я покриете със смърчови клони или слама. Самият чесън зимува добре, но смърчовите клони ще помогнат за задържане на снега, а това е не само подслон от замръзване, но и влага, която е толкова необходима през пролетта.

чесънът не изисква много грижи. Но, както и при лука, има дейности, които не бива да се пренебрегват: разрохкване, плевене и поливане. Ако почвата е достатъчно плодородна, предварително наторена с всичко необходимо, можете да се справите и без допълнително подхранване. При повишена киселинност на почвата е полезно да се добави пепел към лехата; ако забележите, че повърхността на почвата „позеленява“, вкисва, задължително трябва да направите това.

Плевенето е особено важно през пролетта, докато издънките са още много млади. Плевелите са буйни по това време и могат да отнемат светлината и хранителните вещества, от които се нуждае чесънът. Тогава обикновено е достатъчно периодично разрохкване - едновременно с това се премахва и тревата.

Засаждане на зимен чесън: 5 стъпки към богата реколта