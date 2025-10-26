Предупредителни признаци, че вашите растения не получават достатъчно калций

С внимателно наблюдение може да откриете, че вашите растения се опитват да ви кажат за сериозен хранителен дисбаланс и има предупредителни знаци, които можете да търсите, ако случаят е такъв. Ако листата на вашите растения започнат да се деформират или да стават петнисто-кафяви по краищата, е възможно да има недостиг на калций.

Още: Как да подготвите растенията си градински чай за зимата, за да сте сигурни, че ще процъфтяват следващата пролет

Това често започва незабележимо, първо се проявява в новите издънки - тези нежни листа и върхове на корените, които зависят от постоянно снабдяване с минерали, за да изградят здрави клетъчни стени. Тъй като калцият е неподвижен в растенията, след като бъде абсорбиран, той засяга първо по-младите тъкани и точките на растеж, тъй като те са най-отдалечени от кореновата система.

Трябва ли да торите и поливате цветята през есента?

За градинарите, притеснени от липса на магнезий в почвата си, можете лесно да третирате този хранителен дефицит в растенията като професионален градинар с малко английска сол. Но недостигът на калций обикновено не е свързан с това, което липсва в почвата - повечето почви съдържат достатъчно от него. Проблемът е, че растението, което показва признаци, че нещо не е наред, не приема достатъчно калций, което често се причинява от твърде нередовно поливане или време, което ограничава транспирацията, като например висока влажност. Транспирацията се получава, когато порите на листа се отворят и водата се изпари.

Най-доброто време за отрязване на цветя от градината през есента

Тази липса на вода спира преминаването на калция през тъканите на растението. При плодните култури това може да доведе до нарушения като гниене на цветовете. Ако не се погрижите за тези ранни аномалии, те могат да се разпространят бързо, особено при бързорастящите култури. Тъй като младите тъкани губят структурна цялост, корените спират и растежът се забавя, придавайки на растенията храстовиден вид.

Още: Как да направите зимна градина в задния двор

Как да идентифицирате и отстраните недостига на калций във вашата градина

Проблемите с калция в растенията се проявяват по различни начини. Ябълките могат да развият горчива ямка, което води до гъбеста, кафява плът. Гниенето на цветовете причинява тъмни, хлътнали лезии по плодовете, засягащи доматите и чушките. Зелето и марулята показват изгаряне на върховете, което може да се наблюдава, когато краищата на листата изглеждат сякаш са „огорени“. В някои случаи листата може да изглеждат разкъсани или набръчкани, а жилките им може да покафенят. Тези некротични листа са типични признаци за недостиг на калций.

Засаждане на луковици през есента: Всичко, което трябва да знаете за цъфтяща пролетна градина

Има няколко лесни начина да добавите калций към почвата си за силни и процъфтяващи растения , но управлението на водата е първата стъпка в справянето с недостига на калций. Въпреки че можете да започнете да поръсвате яйчени черупки около градината си с домати , допълването на почвата на вашите растения с допълнителни минерали като това не е достатъчно. Уверете се, че почвата, в която се намират вашите растения, е постоянно влажна, тъй като калцият циркулира с водата, и проверете pH на почвата, тъй като киселинните условия могат да намалят усвояването на калций.

Подрязване на катерливи рози през есента: Най-добрият начин да защитите храста преди зимата

Тежките случаи на калциев дефицит (като например при ябълки с горчива костилка или коркови петна) могат да се повлияят добре от листни пръскания с калциев нитрат. Но за дългосрочна превенция не забравяйте, че всички калциеви добавки, които давате на растенията си, ще действат само ако корените са способни да го абсорбират и да го преместят през растенията с помощта на вода. Така че, преди да започнете да добавяте допълнително калций, направете почвен тест, за да проверите дали има недостиг или дали просто растенията ви не могат да абсорбират достатъчно от него. Ако е второто, коригирането на pH на почвата (ако е необходимо) и осигуряването на достатъчно налична влага би трябвало да облекчат проблема.