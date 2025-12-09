Признаци, че преполивате растението си паяк

Ако сте собственик на растение паякообразно, вече знаете притеснението, което може да възникне, когато оглеждате растенията си и откриете, че не изглеждат толкова добре, колкото би трябвало. Растенията паякообразно (Chlorophytum comosum) са много популярни стайни растения, които са лесни за грижи, но дори и те могат да станат жертва на проблеми.

Още: Бързорастящото стайно растение, което ще запълни големи празни пространства във вашия дом

Независимо дали сте начинаещ в отглеждането на растения или опитен собственик на растения, може да ви се стори като жонглиране, опитвайки се да изпълните правилно всички задачи по грижата. Правилното поливане на растенията е може би една от най-трудните задачи за грижа и може да причини много разочарование.

Трик, с който коледната звезда ще цъфти и след празниците

Не сте сами: Преполиването е най-често срещаният проблем, който собствениците на растения имат с растенията си. За щастие, има признаци, които показват, когато преполивате растенията си , така че можете бързо да отстраните ситуацията. Ако забележите, че вашите растения паякообразно имат хлабави, пожълтели листа или ако изглеждат увехнали, а почвата е все още влажна, това са признаци, че може би ги поливате твърде много.

Как да засадите джинджифиловото растение, за да расте по-бързо

Въпреки че има и други причини, поради които листата на стайното ви растение пожълтяват , можете да определите причината за това - прекомерно поливане, ако пожълтяването е често срещано дори при по-младите листа. Жълтите листа се появяват, когато преовлажнената почва пречи на корените на вашите паякообразни растения да приемат правилните хранителни вещества и вода. Колкото повече растението се преполива, толкова по-преовлажнена става почвата и толкова повече жълти листа ще развие вашето паякообразно растение, както и други проблеми. Вашето паякообразно растение може да се възстанови добре, ако коригирате режима си на поливане веднага щом забележите тези жълти листа и сте установили, че са причинени от прекомерно поливане. Отстранете жълтите листа с чисти, остри ножици.

Още: Какво трябва да направите, ако коледният кактус не цъфти

Два други често срещани признака, че преполивате растението си паяк

Кореновото гниене е друг признак, че вашето паякообразно растение получава твърде много вода. Жълтите листа, които забелязахте по-рано, почвата, която е подгизнала и не мирише добре и е земна, и корените, които са кашави, са все признаци на кореново гниене. Ако забележите, че почвата на вашето паякообразно растение мирише странно и растението има жълти листа, време е да прегледате корените му. Кореновото гниене е сравнително лесно за диагностициране, но ще трябва да извадите паякообразното растение от саксията му. Ако корените са тъмнокафяви или черни, кашави и миришат лошо, вашето растение има кореново гниене. Най-добрият начин за лечение на кореново гниене на вашите паякообразни растения включва няколко стъпки, като подрязване на заразените корени и пресаждане в нов съд, за да започнете на чисто. В повечето случаи растението може да бъде спасено с правилните грижи и търпение.

Издръжливи стайни растения, които не понасят студено зимно течение

Този признак на преполиване, да изглеждат увехнали въпреки влажната почва, може да е малко объркващ на пръв поглед и всъщност може да ви накара да добавите още вода, ако не сте свикнали да се грижите за растението. Увехналите растения обикновено са признак на недополиване, но не винаги.