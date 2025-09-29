Резитба на розите: Кога е най-подходящото време

Резитбата на розите е важна част от грижата за цветята, която влияе не само върху външния вид на цветната леха, но и върху бъдещите цъфтежи. Неправилното подрязване може да доведе до загуба на жизненост: твърде ранното подрязване ще увреди младите филизи, докато твърде късното подрязване ще лиши храста от буйния му цъфтеж.

Най-доброто време за резитба на розите

Опитната градинарка Анет Герд обяснява, че както есенната, така и пролетната резитба имат своите предимства. Есенната резитба е по-лесна за оформяне на храста преди периода на покой, а в мек климат цветната леха ще запази спретнат вид и през цялата зима.

Пролетната резитба обаче също е подходяща. Тъй като розите образуват пъпки върху нови издънки, те могат безопасно да се подрязват, преди да започнат активен растеж, без риск от загуба на цветове. Основното е да се предотврати хабенето на енергия от растението за ненужни пъпки.

Според Герд, основната резитба е най-добре да се извършва през пролетта, преди да започне растежът. Леката лятна резитба обаче също си струва: премахването на избледнели пъпки или отрязването на цветя за вази помага на храстите да запазят формата си и стимулира нов растеж.

„Често подрязвам розите, дори през топлите месеци. Ключът е да се подрязват до появяващата се пъпка; това помага на храста да расте по-гъст и да цъфти по-дълго“, обяснява градинарят.

Резитбата за розите започва в началото на пролетта, преди началото на вегетационния период. Опитните градинари смятат пролетната резитба за най-важната стъпка от формирането и поддръжката. Това е трудоемък и критичен процес, тъй като здравето и растежът на растението зависят от успешното му завършване.

Подрязването на рози през пролетта ви позволява да почистите храста от стари, болни и повредени клони.

В началото на новия сезон растението се подмладява след правилно извършена процедура.

През пролетта, докато растението все още пъпкува, е по-удобно да се оформи желаната форма на храста.

След пролетната резитба, розата започва вегетационния си период по-активно и произвежда голямо количество зелена маса.Цветните пъпки се образуват активно, а общата продължителност на цъфтежа на храста през лятото се увеличава.

За да не навредите на царицата на цветята, е важно внимателно да проучите процедурата по резитба и да изчислите подходящото време.

