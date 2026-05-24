Растения, които отблъскват комарите по естествен начин

Нищо не разваля една релаксираща вечер на открито така, както безмилостното бръмчене на комари. През топлите месеци градините, вътрешните дворове и задните дворове се превръщат в техни детски площадки, независимо колко спрей против насекоми използвате или колко свещи с цитронела палите. Но точно както елените избягват чемширови живи плетове , а чесънът може да държи японските бръмбари настрана, комарите имат свой собствен криптонит. Тайната за двор без ухапвания може би са тези растения, които отблъскват комарите. Ароматните растения, като например ароматните билки, са известни като особено ефективни. Някой иска ли мохито против комари?

Насекоми с вкус: Кого предпочитат да хапят комарите

Ентомологът Ема Грейс Кръмбли от Mosquito Squad Plus е съгласна, че етеричните масла или други концентрирани форми на тези растения могат да бъдат мощна пречка.

„Въпреки че репелентните свойства варират от вредител до вредител, някои растения отблъскват голямо разнообразие от вредители. Лавандулата, розмаринът , босилекът, ментата, чесънът, градинският чай или лимонената мащерка са ароматни дори без да бъдат смачкани, така че добавянето на значително количество от тези растения към проблемните зони на вашия дом и градина може да предотврати някои проблеми с вредителите“, обяснява тя. „Карамфилът, кедърът и лимонената трева постоянно показват репелентни свойства в научните изпитвания за комари.“

Още: Най-доброто време и място за засаждане на смокиново дърво

Въпреки че никое цвете или билка не може напълно да елиминира вредителите, разумното засаждане може да добави допълнителен слой защита, изискващ минимална поддръжка, и да предотврати комарите да разрушат барбекютата ви това лято.

Мащерка

Ароматната и бързорастяща, мащерката е чудесна билка, която да отглеждате в градината си, ако сте запален домашен готвач. Когато е засадена гъсто, мащерката е естествен репелент срещу комари. Това растение е адаптивно и издръжливо, но може да е чувствително към по-ниски температури.

Босилек

Още: Как да засадите и отгледате смокиново дърво в двора си

Босилекът е топлолюбиво растение, което може да вирее както на открито, така и на перваза на кухненския прозорец (чудесно, ако сте от хората, които обичат да отварят прозорци). Не забравяйте да му осигурите обилно количество вода и не забравяйте да го подрязвате от време на време, за да стимулирате растежа на нови растения.

Карамфил

Често срещана съставка в печенето, карамфилът е друго ароматно растение, известно с това, че отблъсква комарите. Идеални за по-топъл климат, карамфиловите дървета виреят при много слънчева светлина и високи температури. Уникалните червени цветове ще добавят зашеметяващ цветен акцент към зеленината.

Лавандула

Още: Как да имате богата реколта от кориандър през цялото лято

Лавандулата е зашеметяващ (и сладко ухаещ) начин да украсите предната алея и да предпазите гостите си от вредители, когато идват и си отиват. Това растение е чудесен начин и да добавите вертикална височина към градинските си лехи. Отглеждайте я в земята или в контейнери, като просто се уверите, че осигурявате пълна до частична слънчева светлина.

Кориандър

Бързорастящ и най-подходящ за по-хладните пролетни и летни сезони, кориандърът е чудесна билка, която е добре да имате под ръка както за готвене, така и за отблъскване на вредители. Оставете растението да изсъхне и да цъфти, за да можете да съберете вкусните семена от кориандър в края на жизнения си цикъл.

Мента

Още: Как да отглеждате босилек от семе

Макар технически да е плевел, ментата е невероятно издръжлива и адаптивна билка, която може да расте почти навсякъде. Поставете това растение далеч от пряка слънчева светлина, за да избегнете изгаряния; то може да понесе до пълна сянка. Ще ви хареса и възможността да излезете и да откъснете няколко листа, когато имате нужда от тях за напитки или десерти.

Градински чай

Чудесно за домашно готвене и като почвопокривно растение, градинският чай е растение, обичащо хладното време, което често се отглежда като многогодишно. Въпреки че не обича парещите летни жеги, градинският чай може да се отглежда като едногодишно растение или да се внесе на закрито, докато времето отново се понижи.