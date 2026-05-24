Как да засадите и отгледате смокиново дърво в двора си

Няма нищо по-хубаво от това да отглеждате собствени плодове и зеленчуци и да се наслаждавате на тяхното изобилие през целия сезон. Със сигурност помага, когато растенията изглеждат толкова страхотно, колкото и на вкус, а смокиновото дърво е зашеметяващ вариант. След като усвоите как да отглеждате смокиново дърво – което според експертите е много по-лесно, отколкото изглежда – тогава можете да се насладите на вкусните му плодове, прясно откъснати от дървото или изпечени в нещо вкусно.

„От функционална гледна точка, смокиновите дървета са лесни за подрязване с ниски нужди от вода“, казва Крисчън Дъглас, награждаван ландшафтен дизайнер и основател на компанията Backyard Farm Company, базирана в Марин, Калифорния . „Те са плодовити производители на пълно слънце , растат лесно от резници и се справят много добре в редица климатични зони (ако са защитени при по-ниски температури).“

Освен това, с красивите си зелени, лопатовидни листа, тези дървета могат да осигурят защита от слънцето за вашите растения, обичащи сянка , като същевременно допринасят за привлекателността на вашия дом. Продължете да четете, за да разберете как да отглеждате смокиново дърво с експертни съвети и лесни за следване насоки.

Смокиновите дървета са „много надеждни и сравнително лесни за отглеждане“, казва Дъглас, и когато се грижат правилно за тях, те ще дават изобилна реколта от смокини всяка година. Това е, което трябва да се има предвид по отношение на изискванията за грижа за тях.

Вода

За най-вкусните плодове, Дъглас препоръчва обилно поливане на смокиновото дърво само веднъж седмично през лятото. „Подобно на доматите, отглеждани на сухо, намаляването на водата ще предотврати разреждането на захарите, създавайки по-сладки плодове“, добавя той. „Ако се надявате на по-голямо и по-гъсто дърво за сянка, поливайте го два пъти седмично за допълнително гъста зеленина.“

Тор

Ще искате да наторите смокиновото си дърво през пролетта, точно когато пъпките се разпръснат, за да сте сигурни, че то ще остане подхранено през целия вегетационен период. „Обикновено прилагам бавно освобождаващ се балансиран тор, като EB Stone Citrus and Fruit Tree Food, около два до три пъти от април до юли“, казва той.

Събиране на смокини

Тъй като смокините не узряват директно от дървото, берете ги само когато са меки на допир. Кожата е деликатна, така че внимавайте да не смачкате плодовете си. Ако обаче останат твърди, може да се сблъскате с друг проблем.

„Ако установите, че вашата смокиня заражда плодове, но те никога не узряват напълно навреме, тогава вероятно не получава достатъчно слънце, за да развие захарите“, казва Дъглас. „Не забравяйте, че слънцето стимулира производството на захар.“ Въпреки че е вероятно да получите поне една реколта годишно, в зони на издръжливост на USDA от 9 до 12, смокините могат да плододават два пъти през лятото.

Подрязване

Подобно на повечето храсти, шубраци и малки дървета , смокиновите дървета могат да се възползват от ранна резитба през сезона. „Пролетта е най-доброто време за формираща резитба на вашите смокинови дървета“, казва Дъглас. „Обикновено около две седмици след последната слана.“ Ако клоните пречат на пътеките след бурен летен растеж, можете да ги подрежете, ако е необходимо. Когато подрязвате смокиновото си дърво, винаги носете дълги ръкави и градински ръкавици, защото сокът от смокиня може да раздразни кожата.

Проблеми с болестите и вредителите

Смокиновите дървета могат да бъдат податливи на болести и вредители, така че не забравяйте да знаете симптомите на тези често срещани проблеми.

Ръжда по смокините: Това е гъбично заболяване, което се проявява като кафяви и жълти петна по листата. За лечение отстранете и изхвърлете както падналите, така и болните листа и нанесете диатомитна пръст върху почвата.

Гъбична мана: Друго гъбично заболяване, гъбната мана може да бъде заразна за други растения, ако не се лекува навреме. Тя се причинява от горещо, влажно време и се проявява като жълти, воднисти петна по листата, преди да станат кафяви. Винаги отстранявайте и изхвърляйте засегнатите листа.

Паякообразни акари: Тези малки буболечки се появяват като малки движещи се точки на гърба на смокиновите листа, изсмукващи хранителни вещества от листните масла. Напръскайте паякообразните акари с мощен маркуч или, ако нападението е обширно, използвайте инсектициден сапун .

Мозаечен смокинов вирус (MSV) : Тази инфекция, причинена от паякообразни акари, се разпознава по модел от светлозелени петна по листата. Тя може да се отстрани с подмладяваща резитба, която включва отрязване на стари клони.