Растения, които трябва да мулчирате след първата силна слана

Много многогодишни храсти се възползват от мулч за зимна защита. Но кога трябва да се прилага? Като професионален градинар, виждам много собственици на имоти, които правят мулчиране в края на сезона веднага след есенното почистване, което според мнозина прави градината да изглежда „подготвена“ за зимата. Но за редица многогодишни растения, изчакването до първата силна слана за прилагане на мулч помага на растенията да оцелеят през зимния сезон, като осигурява по-добра защита на корените.

Причината, поради която е добра идея да се изчака до след първите силни слани или дори няколко нощи на слана, е, че ниските температури карат растението да премине в латентно състояние. Това означава, че производството на енергия се забавя и то преминава в по-бавен цикъл на растеж, създавайки свой собствен защитен механизъм за оцеляване през зимата. Твърде ранното мулчиране може да попречи на този естествен сезонен преход, като поддържа корените на растението по-топли за по-дълъг период.

Някои многогодишни растения имат плитки корени, които растат близо до повърхността на почвата (като бял равнец, висок флокс и пчелен балсам). Покриването на корените им с мулч помага за предпазване от всякакви щети от студеното време, включително ерозия на почвата, измръзване или евентуално кореново гниене от замръзване и размразяване. Мулчирането през зимата също така поддържа равномерна влага и може да добави хранителни вещества към почвата. Използвайте леки мулчове (като нарязана борова кора, нарязани листа или борова слама), за да осигурите известен въздушен поток към растенията и да предотвратите образуването на обилно количество лед. Дървените стърготини могат да абсорбират твърде много влага и не са добър избор за зимно мулчиране.

Папрати

Има много различни видове папрати, които са чудесни за сянка многогодишни растения. Обикновено основата на тези растения е дебело дървесно коренище и когато листата окапят, тези открити коренища могат да се видят да стърчат от земята. Папратите се нуждаят от мулчиране преди зимата, за да предпазят коренищата си от излагане на вятър и повреди от замръзване. Папратите растат най-добре в рохкава, добре дренирана почва, богата на хумус, така че добавянето на малко отлежал тор или компост към слоя мулч е добра идея, а нарязана борова кора също е добър избор.

Бял равнец

Бял равнец е друго многогодишно растение с плитки корени, което се справя добре с лек слой мулч, след като силна слана е охладила почвата. Мулчът помага за изолирането на корените и предпазва почвата от ерозия, която може да изложи корените на повреди от замръзване. Ако вашият бял равнец има твърди стъбла и е все още изправен, можете да оставите цветните главички непокътнати за зимния интерес и след това да ги отрежете през пролетта, когато започнат да се появяват новите млади листа. Можете също така да разделите цветовете на бял равнец през пролетта, след като температурите се затоплят.

Хостас

Хостите определено се възползват от мулчиране след силна слана, за да се предпазят корените през зимата. Оголените корени на хостите могат да изсъхнат, което може да повлияе на способността им да образуват нови листа. За да поддържате корените здрави и да улесните поддръжката на растенията, разделяйте хостите си на всеки 3-4 години. Обичам да подрязвам листата на хостата си, когато увехнат в късна есен, за да предотвратя натрупването на лед или прекалено много влага. Това също така улеснява виждането на появяващия се пролетен растеж, така че можете да избегнете случайно повреждане на нежните млади филизи.

Рози

Изборът на мулч за рози може да е въпрос на лични предпочитания, но аз откривам, че лек слой от нарязана борова кора помага за предпазването на розите от зимни повреди. Използвала съм и борова слама (дълги борови иглички) и съм образувала малка могила около основата на розата. Изчакайте, докато земята се втвърди, след което нанесете мулч: Това предпазва нивата на влага и позволява циркулация на въздуха. Розите се възползват от слънчевата светлина, достигаща до почвата около основата им, така че през пролетта отстранете боровата слама, след като времето започне да се затопля (от средата до края на април).

Божури

Важно е да не се прекалява с мулчирането на божурите, тъй като дори един допълнителен сантиметър почва може да попречи на очите (пъпките) да образуват стъбла и цветове. Правилната грижа за божурите през есента е от решаващо значение за тяхната пролетна жизненост. В средата на есента добавете горна тор (много лек слой) от отлежал оборски тор около божура. Той ще започне да се разгражда и да подхранва почвата с настъпването на есенните дъждове. След това, след като земята се втвърди след първите няколко силни слани, добавете лек слой мулч, като например нарязана борова кора или борова слама.