Разлики между резитбата на овощни дървета и обикновени

Няма съмнение: Подрязването е важна градинска задача, ако искате здрави и процъфтяващи дървета. Що се отнася обаче до овощните дървета и дърветата за сянка във вашия двор, подрязването не е универсална задача. Вместо това, овощните и дърветата за сянка служат на много различни цели във вашата градина, което означава, че и техните нужди от подрязване са различни.

Помислете за ролята, която едно дърво, което дава сянка, играе във вашия двор в сравнение с тази на овощното дърво. Дървото, което дава сянка, осигурява уединение и защита от слънцето благодарение на привличащата вниманието си корона. При овощно дърво, отглеждано за кулинарни цели, обаче, ще е добре да можете да обръщате голямо внимание на плодовете му, като същевременно оптимизирате производството. В резултат на това, макар основите на резитбата – като например правилото „трите D“ за минимизиране на мъртвите или повредени клони – да важат и за двата вида дървета, начинът, по който подрязвате дърветата си, отразява тяхната роля. Видът на вашето дърво също може да окаже влияние, особено когато става въпрос за максимизиране на плодовете.

Ако искате да научите как да подрязвате дърветата си правилно , най-доброто начало е да се запознаете с различните техники. С толкова много разлики, базирани на предназначението, вида и дори на вашето конкретно дърво и неговото местоположение, може да искате да се обърнете към специалист по дървета за помощ с тази важна градинска задача.

Разлики между резитбата на овощни дървета и дървета, които носят сянка

Като цяло, когато подрязвате овощното си дърво, целта е да оптимизирате здравословното и обилно производство на плодове, като увеличите количеството слънчева светлина, което пъпките могат да получават, и премахнете клоните, които вече не дават плодове. Много градинари също ще изберат да подрязват, за да контролират размера, което улеснява времето за прибиране на реколтата. Начинът, по който трябва да подрязвате овощното си дърво, обаче зависи от вида. Например, прасковите обикновено отглеждат плодовете си върху нови издънки, което означава, че старата дървесина често може да се подрязва безопасно. Европейските сливи обаче обикновено се нуждаят от дървесина от предишни сезони, за да дадат плод. Да научите как да режете плодовете на вашето дърво може да ви помогне да решите къде да ги подрязвате.

При дърветата за сянка обаче няма производство на плодове, което да се оптимизира. В резултат на това целта ви е вместо това да осигурите място за растеж и безопасност - особено след като пропускането на резитбата на дърветата може да доведе до структурни повреди.

Това означава да подрязвате дървото си за сянка с цел премахване на всички клони, висящи над пътеки или конструкции. Докато можете да подрязвате овощно дърво, за да контролирате размера му за по-лесен достъп до плодовете, при дърво за сянка може вместо това да обърнете внимание на визуални фактори, като например колко сянка се осигурява и къде, както и цялостния силует на самото дърво. Прекомерната резитба обаче може да навреди на дървото за сянка, така че е добре да избягвате подрязването на клони, които не причиняват функционални или визуални проблеми.