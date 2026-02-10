Само така е правилно да съхранявате семената на растенията

Притеснявате се относно метода, който използвате в момента за съхранение на семена? След като разберете, че най-важните фактори при съхранението на семена са температурата и влажността (по-специално липсата им), ще разберете по-добре защо определени стратегии за ограничаване на растежа са по-добри от други. Ще знаете и кои материали да избягвате. Внимание: Пластмасовите торбички с цип, често срещани в повечето кухни, трябва да се избягват за съхранение на семена на всяка цена.

Зеленчук, който трябва да започнете да сеете на закрито през януари

В идеалния случай семената трябва да се съхраняват при ниска температура и ниска влажност. Дори и да изсушите добре семената преди съхранение, повечето от тях са хигроскопични. Това означава, че те абсорбират и отделят малки количества влага в опит да поддържат относителна влажност. Следователно, дишаща среда, в която този естествен процес не се прекъсва, е най-подходяща за съхранение. Пластмасовите торбички не отговарят добре на този критерий, ако изобщо отговарят, така че трябва да се избягват. Ако ги използвате, рискувате да задържате влага и да образувате мухъл по семената. Мухълът може да започне да се образува върху влажна повърхност само за 24 часа; след като се появи, той може да расте бързо.

Засадете семената на тези цветя през февруари

Друг проблем с найлоновите торбички е тяхната прозрачност. Те пропускат светлина, което може да повиши температурата вътре в пластмасата. Нещо повече, светлината сигнализира на семето, че е време да покълне и може да насърчи растежа на микроби, което не е желателно да се случи при съхранение. Вместо това, трябва да използвате материал, който ви позволява да съхранявате градински семена, за да ги запазите свежи възможно най-дълго .

Още: Растения, които никога НЕ трябва да купувате като разсад

Съхранявайте семената си в дишащ материал, вместо в найлонови торбички

Дишащите хартиени пакети, торбички или пликове са по-добър избор от найлоновите торбички за съхранение на семена; те осигуряват по-добра циркулация на въздуха и контрол на влажността. Хартията, разбира се, е и по-екологична от пластмасата. Този избор обаче не е безпогрешен за предотвратяване на мухъл. Точно както влагата, причиняваща мухъл, може да излезе от хартиен контейнер, тя може и да влезе в него. Освен това, хартията абсорбира лесно вода.

Не засаждайте мъртви семена! Този хитър трик проверява жизнеспособността им

Ето защо е изключително важно да се уверите, че семената ви са напълно сухи, преди да ги съхранявате. Непълното изсушаване на семената е една от грешките при съхранение, които всеки прави, без да го осъзнава . Всяко намаление с 1% на съдържанието на влага в семената удвоява срока на съхранение, когато влажността е между 5% и 14%. Влажност над 8% причинява влошаване, а нива над 12% позволяват растежа на мухъл. Можете също така да поставите силикагел в пликове, за да абсорбира влагата.

Още: Натурален “бульон” за третиране на семена - разсадът ви ще стане уникален!

Някои градинари поставят семената си, съхранявани в хартия, в запечатани стъклени буркани за по-добър контрол на температурата и влажността. Те често поставят пакетчето със силикагел в бурканите, а не в пликове. Тази допълнителна стъпка е полезна и за предпазване на семената от вредители. След като са опаковани правилно, някои от най-добрите места за съхранение на семената са тъмен килер или мазе.