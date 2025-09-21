Септември е последният ви шанс да разделите тези 5 стайни растения - лесен метод за размножаване

Много от най-добрите стайни растения се размножават най-добре чрез делене, вместо да бъдат най-лесните стайни растения за отглеждане от резници . Макар че пролетта често е идеалното време за делене, преди нов растеж, септември предлага уникален прозорец за получаване на нови растения безплатно. Това е месец, в който температурите са все още меки и стайните растения все още не са навлезли в период на покой, което предоставя последен шанс да ги разделите, преди да настъпят най-студените температури.

Въпреки че разделянето може да изглежда плашещо, всъщност това е много лесен метод за размножаване. Изисква известен опит, но щом го свикнете, ще се изкушите да разделите цялата си вътрешна градина. Тук споделяме пет стайни растения, които да разделите през септември, за да можете да удвоите колекцията си преди есента и зимата.

1. Синя звездна папрат

Това стайно растение за разделяне през септември е начело в моя списък, защото моята синя звездна папрат е удвоила размера си тази година.

Ако имате синя звездовидна папрат, ще забележите коренища, които растат на повърхността на почвата или точно под нея. Те могат да се разпознаят като месести, окосмени хоризонтални коренища, които са склонни да се разпространяват по повърхността. Отгоре се намира купчина листа от това емблематично синьо стайно растение.

Това прави разделянето на синята звездна папрат едно от най-лесните за размножаване стайни растения през есента и зимата и може да бъде от основно значение за поддържане на тяхното здраве, ако показват признаци на обвързване с саксии.

Просто трябва внимателно да извадите папратта си от саксията и да почистите корените и коренищата ѝ от почва.

Търсете естествени разстояния между коренищата, където ще правите разрези с градински нож. Искате всяка секция да има поне две листа и здраво коренище с набор от корени.

Преди да пресадите всяка нова секция в добре дренирана почва за стайни растения, подрежете повредените корени на стайните растения . Внимавайте обаче да не отстранявате твърде много от кореновата система, тъй като тези растения могат да бъдат чувствителни към смущения.

2. Монстера делисиоса

През септември вашата Monstera deliciosa все още активно расте, което го прави подходящ момент да я разделите и успешно да размножите монстерата си .

Чакането до късна есен и зима би било грешка, тъй като това може да наруши твърде много спящата ви монстера и да навреди на здравето ѝ, което евентуално ще доведе до проблеми както на оригиналното, така и на новото растение.

Въпреки че е възможно да се размножи монстера от стъбло, много по-бързо е да се раздели. Това обаче ще работи само ако монстерата ви е пораснала достатъчно, за да има две или повече отделни туфи.

Ще искате внимателно да извадите монстерата си от саксията и да отмиете почвата от корените ѝ. Потърсете естествени разделяния в кореновата бала, т.е. там, където има нов туф листна маса.

3. Лилия на мира

Ако искате да размножите вашата мирна лилия и тя в момента не цъфти, това е месецът да го направите.

Най-добре е да не разделяте стайни цъфтящи растения, докато цъфтят, защото това може да причини стрес, да убие цвета и да забави растежа на растението.

Септември е идеален месец за разделяне на нецъфтяща мироцветна лилия, защото температурите са все още меки и растежът на растението се забавя.

Използвайте подобна техника за разделяне на монстера: извадете мирната си лилия от саксията, почистете почвата и внимателно разделете кореновата топка, докато получите нови секции.

Един трик за улесняване на това разделяне е да полеете добре вашата миролюбива лилия в деня преди да я разделите. Накиснатите корени ще бъдат по-меки за работа, което ще улесни разделянето им.

Това може да бъде отличен начин да съживите увиснала мироцветна лилия, ако е пренаселена от пищната си зеленина. Създаването на нови растения от оригиналното ще даде на всяко от тях достатъчно място за растеж и ще подобри циркулацията на въздуха, намалявайки проблеми като мухъл и плесен.

4. Змийско растение

Това е стайно растение, което често препоръчвам на начинаещи, защото е едно от най- непретенциозните стайни растения за отглеждане. При подходящи условия, змийското растение може да достигне няколко метра височина и тази мечообразна листа може скоро да стане пренаселена. Ето къде е полезно разделянето.

За да размножите змийско растение чрез делене, трябва да го извадите от саксията, да почистите почвата и да започнете да разделяте преплетените корени. Възможно е да ги разделите, но може да се наложи да ги отрежете с нож или мистрия.

Когато разделяте вашето змийско растение, искате да се стремите всяка нова секция да има собствена здрава коренова система и поне три листа.

След това можете да ги засадите в добре дренирана и дори песъчлива смес за саксии

5. Паякообразно растение

Можете да размножавате растение паяк почти по всяко време на годината, благодарение на лесния му и устойчив характер. Въпреки че може би сте по-запознати с размножаването му от резници на „паяковидните“, които произвеждат, разделянето също е добър вариант, ако растението ви става пренаселено.

Ще трябва да се уверите, че вашето растение паяк има отчетливи разделения, преди да започнете с разделянето. Можете да направите това, като погледнете короната на растението и видите дали има множество туфи.

След това го извадете от саксията, почистете корените му от пръст и просто разделете туфите. Всяко ново растение трябва да има сравнително здрава коренова система, готова за засаждане.