Сутрин или вечер - кога е правилно да поливате хортензиите през август

Кога е най-подходящото време за поливане на хортензии?

Хортензиите са обичано лятно цвете от мнозина благодарение на красивите си, пъстри цветове; обаче може да е трудно да се поддържат тези красавици без правилната грижа. Ако забелязвате увяхващи или увиснали хортензии, това може да е очевиден знак, че цветята ви се нуждаят от поливане.

По-долу споделяме всичко, което трябва да знаете, за да поливате хортензиите си, включително професионални съвети, за да останат пищни през цялото лято.

Кога да поливате хортензиите си

Хортензиите често показват сериозни признаци, когато се нуждаят от поливане. Морис Ханкинсън, директор на разсадниците Hopes Groves, обяснява как листата им увисват, увяхват или стават кафяви и хрупкави.

„Хортензиите понякога увисват през деня, когато времето е горещо, а когато вечерната температура падне, те скоро ще се съживят отново“, казва Ханкинсън. „Ако не го направят, определено се нуждаят от вода.“

Ако забележите някой от тези признаци, не забравяйте да действате проактивно и не чакайте твърде дълго, за да поливате хортензиите си. Също така, огледайте почвата около основата на растенията, за да видите дали е изсъхнала или напукана.

Според Ханкинсън, сутрешното поливане обикновено е най-доброто за повечето растения, тъй като помага за предотвратяване на изпарението и появата на мухъл. Преди да поливате, Ханкинсън препоръчва да проверите почвата, за да видите дали е суха на около 6 см под повърхността.

„Ако е така, време е за поливане“, казва Ханкинсън.

Правилният начин да поливате хортензиите си

Що се отнася до поливането на хортензии, жизненоважно е да се поливат добре и дълбоко в основата на растението, обяснява Ханкинсън.

„Поливането по този начин помага за накисване на корените, вместо да се пръска вода върху растенията, които могат да бъдат големи и гъсти, предотвратявайки достигането на водата до основата“, казва Ханкинсън.

Прекомерното поливане може да доведе и до гъбични заболявания.

Колко често да поливате хортензиите си

Ако хортензиите ви са новозасадени, те трябва да се поливат всеки ден поне през първата седмица или по-дълго, ако са засадени в сухо време, споделя Ханкинсън. След това се стремете да поливате през ден през първия месец след засаждането.

Утвърдените хортензии трябва да се поливат обилно в корените веднъж или два пъти седмично, но това ще зависи от почвата и времето във вашия регион. Ако се справяте с по-високи температури, от толкова повече вода ще се нуждаят вашите хортензии. Въпреки това, редовно проверявайте дали почвата е добре дренирана, тъй като не искате цветята ви да стоят в локва вода.