Събиране на семена от цветя - всичко, което трябва да знаете

Ако искате да засеете цветя на определено място или се нуждаете от по-големи количества от различни видове цветя, например, за да създадете цветна поляна, събирането и прибирането на семена от цветя в собствената ви градина е най-рентабилният начин за отглеждане на нови растения. Същото важи и за редки растения или такива, които е трудно да се намерят в търговската мрежа.

Още: Сега е най-доброто време за резници от тези 7 растения

Целенасочена сеитба вместо саморазмножаване

Произходът на растителния живот е семето, което се образува след опрашване. Обикновено се разпространява от насекоми или вятъра, така че съседните райони също цъфтят обилно на следващата година.

Единственият недостатък: новото място не винаги съответства на пространството, което искате за растенията.

Целенасочената сеитба може да реши този проблем. Това включва събиране на зрелите цветни семена от растенията и разпределянето им в лехи, саксии или поляни на следващата година.

Събирането на семена може да започне веднага щом растенията приключат с цъфтежа. Поставете хартиени торбички върху увяхващите цветове своевременно. Това предотвратява нежеланото разпространение и предпазва семената от гладни птици и други животни. За да се предотврати образуването на мухъл в семената, събирането винаги трябва да се извършва в сухо време.

Още: Не изхвърляйте увехналите растения – този трик ще ги върне към живот

Правилно събиране на семена от цветя

Зрелите семенни главички се отрязват малко преди семената да паднат или да бъдат отнесени от вятъра. Подходящото време за прибиране на реколтата е, когато семенните главички покафенят. Не прибирайте реколтата твърде рано, тъй като само зрелите семена се характеризират с добра кълняемост.

При сухо време капсулите се събират в торбичка или плик. Като алтернатива, можете да отрежете напълно старите цветни стъбла и да ги поставите с главичките надолу в тава или купа, където могат да изсъхнат. По този начин не се губят цветни семена и след няколко дни отделните семена могат лесно да се отърсят от изсъхналите плодни шушулки.

Още: 7 растения, които с едно подрязване през август ще цъфтят до есента

След това семената се освобождават от шушулките и други нежелани частици с помощта на цедка. Пресейте ги директно върху светла повърхност, като например лист бяла хартия, така че семената да са ясно видими и да могат лесно да се вземат и опаковат. Почиствайте работното си място след всяко пресяване, за да предотвратите смесването на семената от различни растения.

Правилните техники за събиране

Най-добре е да отрежете сенникообразните семенни главички, преди да покафенеят и изсъхнат напълно, и да ги оставите да узреят върху кърпа, преди да ги обелите. Шушулките трябва да са сухи и тъмни на цвят, но все още да не са разцепени.

Още: Правилото 8-8-8: Как лавандулата да цъфти по-дълго и по-пищно

Събиране на семена за цветя: стъпка по стъпка

Обозначете хартиена торбичка с името на растението и годината, в която са събрани семената. Повечето летни цветя остават жизнеспособни в продължение на две до три години, така че не е нужно да събирате нови семена всеки сезон.

Времето за прибиране на реколтата е, когато семената узреят. Капсулите на дамската мантия са кафяви по това време. Отрежете главичките на семената изправени, за да се запазят семената в капсулата.

Обърнете сухите семенни главички с главата надолу върху торбата и оставете семената да се разпилеят. Предварително отворете и проверете всички все още затворени капсули: влажни или неузрели семена не трябва да попадат в торбата.

Още: Летни жеги: Тези 5 растения се нуждаят от много вода сега

Запечатайте торбичката и съхранявайте семената на хладно, сухо, но защитено от замръзване място. Семената ще бъдат защитени от вредители и влага, ако съхранявате торбичките в запечатани буркани.

Правилно съхранение на семена от цветя

След пресяване, събраните семена се поставят в малки, непрозрачни торбички или други контейнери. Уверете се, че семената са напълно сухи, преди да ги съхранявате. В противен случай те могат лесно да мухлясат и да умрат.

Важно е мястото за съхранение, като например мазе, да е хладно и сухо, за да могат семената да останат жизнеспособни за дълго време. Климат с различна влажност, като например в градинска барака, също има неблагоприятен ефект върху съхранението и покълването на семената на цветята.

Още: Кафяво гниене по доматите: Спасете реколтата си с този прост, но ефективен трик

Етикетирайте торбичките със семена, за да избегнете по-късно объркване. Ако оставите семената да изсъхнат добре върху памучни кърпи или хартия, преди да ги опаковате, те могат да се съхраняват до три години.

Най-доброто време на годината за сеитба зависи от растението. Студено покълващите растения като мак или кандилка трябва да се сеят през есента, докато всички останали растения трябва да се сеят през пролетта. Различни двугодишни видове като напръстник, ружа или вечерна иглика се засяват веднага след прибиране на реколтата. За да избегнете объркване по време на сеитба, етикетирайте пакетите с името на растението и датата на прибиране на реколтата. По този начин не само ще знаете какво да очаквате, но и кога е крайно време за сеитба.

Още: Какво да засеете през август: 5 цветя, които ще издържат на жегите и ще цъфтят дълго