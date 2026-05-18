Градинарски трик: 6 добавки за експлозивен растеж на доматите

Всеки градинар мечтае за здрави домати с буен растеж и богата реколта още от началото на сезона. За да се развиват растенията бързо и да образуват силна коренова система, е важно почвата да бъде добре подхранена с правилните хранителни вещества още при засаждането.

Костно брашно

Костното брашно е сред най-полезните естествени добавки за доматите, тъй като осигурява важни минерали, необходими за правилното развитие на растенията. Богатото съдържание на фосфор подпомага образуването на повече цветове и плодове, а калцият намалява риска от появата на загниване по върховете на доматите. Добавено към почвата преди засаждане, то подпомага изграждането на здрава коренова система и съдейства за по-богата и качествена реколта.

Органичен компост

Органичният компост е богата на хранителни вещества смес, която подобрява структурата и плодородието на почвата. Той служи като ценен източник на основни елементи като азот, фосфор и калий, всички от които са жизненоважни за оптималния растеж на доматите. Чрез добавяне на компост към вашата доматена градина можете да подобрите задържането на влага в почвата, да насърчите растежа на полезни микроорганизми и да стимулирате развитието на силни и здрави корени.

Английска сол

Английската сол, научно известна като магнезиев сулфат, е минерал, който лесно се абсорбира от доматените растения. Той играе ключова роля за подобряване на цялостното здраве на растенията и увеличаване на производството. За да използвате ползите от нея, разтворете 1 супена лъжица английска сол в 3 литра вода и я нанесете върху вашите доматени растения веднъж месечно по време на вегетационния период.

Тор с рибна емулсия

Впрегнете силата на природата с рибна емулсия, естествен тор, получен от рибни странични продукти. Снабдена с азот, жизненоважен хранителен елемент за стабилен растеж на листата и цялостна жизненост на растенията, рибната емулсия е задължителна за любителите на домати. Разредете рибната емулсия според инструкциите на опаковката и я прилагайте върху вашите доматени растения на всеки две седмици по време на вегетационния период.

Утайка от кафе

Не позволявайте използваната утайка от кафе да отиде на вятъра! Тя може да бъде ценен актив за вашите доматени растения. Богата на органична материя и основни хранителни вещества като азот, калий и фосфор, утайката от кафе допринася за подобряване на структурата на почвата и дренажа. Поръсете използваната утайка от кафе върху почвата около вашите доматени растения или я включете в почвата за допълнителен тласък. Вашите домати ще оценят органичната храна и в резултат на това ще станете свидетели на бурния им растеж.

Черупки от яйца

Превърнете изхвърлените яйчени черупки в ценен актив за вашите доматени растения. Натрошените яйчени черупки са отличен източник на калций, жизненоважен хранителен елемент, който играе ключова роля в предотвратяването на гниене в края на цветовете на доматите. Просто натрошете изсушени яйчени черупки и ги поръсете около основата на вашите доматени растения или ги включете в почвата. С напредването на сезона черупките на яйцата постепенно ще освобождават калций, осигурявайки бавно и стабилно снабдяване с този основен минерал.

