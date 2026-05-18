Първото торене на доматите след засаждането им в градината: Кога и как е правилно да се направи?

Първите няколко дни след разсаждането на разсада от домати на постоянното му място са критични за последващото развитие на насажденията и бъдещата реколта. Именно през този период растенията се адаптират към новите условия и полагат основите за активен растеж и плододаване. Един от ключовите аспекти на успешното вкореняване е навременното и правилно торене, насочено към стимулиране на кореновата система и осигуряване на необходимите хранителни вещества на растенията за техния растеж и развитие. В това отношение първото торене заслужава специално внимание.

Първото торене на доматите след засаждането им в градината

Както посочват експертите, важно е да се помни, че при засаждането на каквито и да е растения, включително домати, е важно да се използват агенти, стимулиращи бързото вкореняване. Ако кореновата система не расте активно, нанесете отново вкореняващия агент. Силната коренова система е ключът към изобилна реколта в бъдеще. Понякога засаденото растение умира в рамките на един месец. Това може да се дължи на неблагоприятна почва или температура. Своевременното прилагане на стимулиращ агент е от решаващо значение.

Опитните градинари препоръчват използването на калциев нитрат за първото подхранване на доматите след засаждането им на постоянното място.

Защо точно калциев нитрат? Първо, този тор съдържа 15% азот, който спомага за укрепването на нежните стъбла на разсада, правейки ги по-силни и по-устойчиви. Важно е, че това количество азот няма да доведе до прекомерен растеж на зелената маса, което често се случва при използване на амониев нитрат в ранните етапи на развитие на доматения разсад.

Второ, калциевият нитрат съдържа 26% калций, който играе жизненоважна роля за укрепване на растителните клетки, повишавайки тяхната устойчивост на неблагоприятни условия. Освен това, калцият подобрява усвояването на азот и калий и значително намалява риска от гниене на цветовете при доматите в бъдеще. Редовното торене с калциев нитрат от ранна възраст може да помогне за предотвратяване на този често срещан проблем при доматите, който причинява значителни загуби на добив.

Как да наторим доматите с този тор?

Добавете 12 гр тор (приблизително една равна супена лъжица) към 12-литрова кофа с вода. Полейте всяко растение с половин литър от приготвения разтвор, след като предварително сте напоили почвата с един литър чиста вода. Въпреки че калциевият нитрат се разтваря добре във вода, все пак е по-добре разтворът да се разбърка добре преди употреба.

Калциевият нитрат е ценен тор не само за домати, но и за много други градински култури, като краставици, ягоди, цветя и чушки.

