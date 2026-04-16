Това растение привлича акари и причинява мухъл - никога не го засаждайте в двора си

Кое растения не трябва да се засажда близо до къщата?

Когато планират засаждането на градината си повечето хора се фокусират само върху красотата и непретенциозността на растенията. Но някои от тях могат да причинят сериозни проблеми - привличане на вредители, повишаване на влажността и дори насърчаване на растежа на спорите на мухъла. Едно такова растение често се използва за декорация, но крие скрити рискове.

Опасен избор за декориране на двор е бръшлянът. Той наистина има привлекателен външен вид, расте бързо, красиво обгръща стените и създава зелен „жив килим“. Именно тази гъстота и плътност обаче го прави проблематичен. Бръшлянът създава идеални условия за размножаването на кърлежи. Това расте бързо, води до засенчване и висока влажност и лоша циркулация на въздуха. Освен това отглеждането му е причината за натрупване на органични остатъци.

В такива условия кърлежите активно се размножават и лесно могат да попаднат върху хора или домашни любимци.

Как растението провокира появата на мухъл

Гъста покривка от бръшлян задържа влагата близо до стени и почва. Ако растението расте близо до къща, това може да доведе до постоянна влажност, появата на гъбички по фасадата и развитие на мухъл в помещенията.

Това е особено опасно за стари сгради или лошо проветриви стени. Мухълът има изключително негативен ефект върху дихателните пътища и може да причини алергични реакции.

Как да избегнем проблеми с бръшляна?

Ако вече имате бръшлян във вашия двор, не е нужно да го премахвате напълно веднага. Важно е редовно да подрязвате растението. Също така не позволявайте да прилепне плътно към стените. Контролирайте нивото на влажност. И когато планирате засаждане на нови насаждения, е по-добре да изберете растения, които не създават влажни и гъсто засенчени зони.

Интересно е, че стайният бръшлян е едно от най-универсалните декоративни растения, способно да преобрази всяка стая. Тази вечнозелена лоза, известна като Хедера, е ценена заради лесната си поддръжка. Хедерата лесно се адаптира към условията за отглеждане в апартамент, но декоративните ѝ качества зависят пряко от осветлението, поливането и влажността. Пъстрите сортове (с бели, кремави или жълти ръбове) са по-взискателни, докато зелените сортове понасят частична сянка и температурни колебания.

