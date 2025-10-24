Трябва ли да пресаждате стайни растения през зимата?

Понякога животът става натоварен и нашите стайни растения биват пренебрегвани или – ох! – дори забравяни за известно време. С наближаването на хладните зимни дни може да се окажете с някои затруднени зелени площи.

Как да отглеждате мирна лилия без почва

Над и под линията на почвата, стайните и външните растения растат по-голямата част от времето през пролетта и лятото. Когато зимата наближи, може да откриете, че вашите стайни растения са се вкоренили и трябва да бъдат преместени в по-голям съд. Макар че не е идеалното време на годината, пресаждането през зимата е по-добре, отколкото да ги оставите да страдат през целия сезон.

Всяка къща трябва да има това растение амулет: Иска малко грижа, а носи пари и късмет

Когато растенията се вкоренят, те са по-малко способни да абсорбират вода и хранителни вещества. И докато някои растения нямат нищо против корените им да са малко претъпкани, няма стайни растения, които да понасят напълно уплътнени корени. Независимо дали вашите стайни растения живеят на закрито целогодишно или прекарват лятната си ваканция на открито, можете да ги пресадите дори след като дните станат студени, за да сте сигурни, че ще продължат да виреят през зимата.

Пресаждане на стайни растения през зимата

Още: Ясен признак, че трябва да пресадите веднага стайното си растение

Идеалното време за пресаждане на стайно растение е през пролетта или началото на лятото, когато то активно расте. Дори на закрито, вашите растения знаят, че дните са по-дълги и влажността в помещенията е по-висока. В този момент корените поемат повече хранителни вещества, което води до бум на горната част на растежа.

Още: Най-лесни растения за размножаване чрез резници

Растенията, които се отглеждат вътре за зимата, може да изпаднат в пълен латентен режим, докато тези, които прекарват цялата година на закрито, може просто да растат по-бавно. Добре е да пресаждате тези видове стайни растения през зимата, но го правете с разбирането, че може да не видите голяма промяна във външния им вид, докато дните не се затоплят. Растенията, които понасят отглеждането си изцяло на закрито под изкуствена светлина, може изобщо да не бъдат засегнати от зимното пресаждане.

Успокояващото стайно растение, което ще освежи дома ви

Изберете саксия, която е само с един размер по-голяма от тази, която вече имате. Например, ако премествате растение от саксия с диаметър 10 см, закупете вариант с диаметър 15 см, за да държите корените плътно прилепнали, като същевременно им дадете място за растеж. Отстранете старата почва от корените и поставете растението в прясна, висококачествена почва за саксии, която ще съдържа хранителните вещества, от които растението ви се нуждае, за да расте. Уплътнете я, така че да е твърда, но не компактна. Поливайте добре и дръжте прясно пресаденото си стайно растение далеч от отоплителни отвори и студени течения, за да намалите въздействието на шока от пресаждането.