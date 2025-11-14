Увивни растения, които никога не бива да отглеждате край дома си

Катерливите и лозите са невероятно универсални и полезни растения. Те са практични и красиви допълнения към всеки пейзаж. Например, ако не можете да отглеждате дървета за естествена преграда за уединение в двора си, защото е твърде малък, катерливите растения могат да заемат тяхното място. Използвайте ги, за да скриете грозните гледки, съседните имоти или да създадете плътна стена за уединение.

Как се прави засаждане на лози с парафин

Визуално казано, някои видове катерливи растения дават обилни цветове и могат да помогнат за омекотяване на суровите линии на солидна градинска конструкция, така че тя да се слее по-добре с околната зеленина. Има обаче шепа катерливи растения, които растат толкова енергично, че могат да повредят дома ви. Примери за това са английски бръшлян, вирджински пълзящ бил, тръбна лоза, пълзяща смокиня, ориенталски горчив сладък бил и японска катерлива папрат, наред с други.

Как се извършва зазимяването на младите лози

Някои от тези досадни растения причиняват гниене на сайдинга на къщата, докато други увреждат дървото по други начини. Някои лози се превръщат във водопроводни тръби и улуци, докато други стават толкова тежки, че могат да съборят дървета - със сигурност не е нещо, което искате да се катерите по стената на къщата си.

Може би още по-лошо, някои катерливи растения привличат оси и други вредни насекоми или прикриват скривалищата на вредители, вредни за здравето, като плъхове или къртици, които сеят хаос под моравата или павираната ви тераса. Ако все пак искате да засадите проблемни лози близо до дома си (разбира се, освен инвазивните видове), помислете за изграждането на пергола поне на няколко сантиметра от стената. По този начин, дори ако едно катерливо растение е твърде енергично, то няма да представлява риск за къщата ви или близките конструкции.

Английски бръшлян

Английският бръшлян (Hedera helix) е издръжливо увивно растение, което ще расте добре почти навсякъде. Разпространява се бързо, вирее на сянка и има лесни изисквания за поддръжка. Предвид тези качества, може да се изкушите да го засадите, но отглеждането му до дома ви често е лоша идея. Той може да повреди хоросан, дърво и мазилка, да развали боядисани повърхности и да се увие около улуци. Ако расте неконтролируемо, може дори да разхлаби алуминиевата облицовка.

Тромпетна лоза

Тромпетната лоза (Campsis radicans) е енергично, широколистно многогодишно растение. Тя има гъст растеж и ефектни червени цветове, които привличат колибри, което я прави изкушаващо растение за отглеждане. Въпреки че можете да я отглеждате, не забравяйте да я засадите далеч от стената на къщата или други конструкции, защото е лесно запалима. Освен това има дебели, дървесни стъбла, които могат да проникнат в облицовката на къщата и да я унищожат. Ако си мислите, че сте в безопасност, защото стените ви са направени от камък или тухла, грешите. Тя може да повреди и тези материали.

Лоза Кудзу

Кудзу (Pueraria montana var. lobata) има дълбока коренова система, което я прави достатъчно издръжлива, за да оцелее дори в периоди на суша. Тя обогатява почвата, а гъстият ѝ растеж я прави полезна като покривно растение.

Тя е неприятно плевелна и се счита за инвазивна. Лозата бързо образува гъсти покривки върху всичко високо и теглото ѝ може да повреди тези структури с течение на времето. Кореновата система на едно растение може да създаде десетки лози, които завземат всичко по пътя си.