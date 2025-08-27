Как да преборим цикадите по лозата?

Цикадите (Cicadidae) спадат към така наречените смучещи паразити по растенията, включително гроздето. Средно те са дълги 3-6 мм и имат остра клиновидна форма. На триъгълната, широка глава има две къси пипала и две големи очи. Задните крака са подобни както тези на скакалец, така че цикадите могат да скачат. В лозята най-вредни са гроздовата цикада (Erythroneura elegantulae Osborn) и пъстрата цикада (Erythroneura variabilis Bea.). След презимуване възрастните насекоми се хранят с различна растителност, а с настъпването на вегетацията - с листата на гроздето (пробиват ги с хоботчето си, изсмуквайки сока).

Сухото време увеличава вероятността от масова поява на цикади. В борбата с тях в лозята се използва предимно химически метод (пръскане с инсектициди). В САЩ се използват Provado и Admire (активна съставка Imidacloprid), NALED (активна съставка dibrom), пиретрин, паратион. За намаляване на броя на цикадите може да се използват лепкави капани. Необходимо е да се премахват плевелите в и около лозята през пролетта, преди началото на вегетационния период на гроздето.

Морфология

Имаго. Като представител на подразред Cycadidae, възрастното насекомо от този вид има глава, неподвижно съчленена с прототоракса. Устният апарат е от смучещ тип, представен под формата на хобот, който се отклонява от долната част на главата. Подобно на другите членове на семейството на пойните цикади, имагото има три прости малки очи, ходещи задни крака, дебели предни бедрени кости със зъби по долния ръб и антени с 9–10 сегмента.

Един от най-вредните видове - червената цикада, е едра, черна, с дължина на тялото 26–28 мм. Крилата имат червени жилки, прозрачни са като стъкло и са дълги 37–45 мм. В долната част на предната бедрена кост има два големи зъба, а понякога на върха има още един малък зъб. Фронтоклипеусът има надлъжен жлеб в средата. В предната половина на мезонотума, като правило, има две оранжеви надлъжни ивици; в задната част няма петна. Базалната клетка на предното крило е четириъгълна и удължена.

Много е любопитна т. нар. „биволска“ или „биволовидна цикада“. Тази буболечка е крайно интересна с признаци на интелигентност. Вижда добре и ако се приближите до нея, се крие зад клонки и издънки. Много е пъргава, скача добре. Отначало човек някак си не я свързва с вредност по гроздето, като вредител - интересна буболечка и нищо повече. Но при внимателно наблюдение се забелязват издънки със слаб растеж и рано увяхващи листа с характерен тъмен ръб на издънката и листната дръжка.

Насекомото е зелено, със скачащи задни крака, изпъкнали очи, дължината на тялото на женската е до 10 мм, на мъжката - 7 мм. Крилата са ципести, сгънати като къщичка. Възрастните са способни да летят. Женските снасят яйца под кората на вегетативните издънки на гроздето и в хода на този процес нанасят рани на растението с дължина 8-10 мм, наподобяващи скоби, което води до отслабване на растежа на издънката или до нейното загиване.

Вредност

Червената цикада уврежда различни горски дървесни и храстови видове, лозя и млади овощни градини. Обект на нападения са ясенът, дъбът, брезовата кора и кленовите клон. Но най-големи вреди насекомите причиняват на лозята. Смученето ​​по време на хранене няма вредно въздействие върху растенията. Щетите се причиняват от женските, когато снасят яйца в живата тъкан. Краката на червената цикада нарушават потока на сока, а клоните се отчупват на местата на разрезите. Щетите са особено опасни за младите разсади на овощни култури и овощни градини, съседни на гората.

Мерки за контрол

Агротехнически мерки

Категорично е наложително унищожаване на тревистите растения в овощните градини. Също така е строго задължително поддържане на разстояние между редовете под черна угар.

Химически методи

Навременно пръскане на дървета с органофосфорни съединения, неоникотиноиди, пиретроиди.

Биологичен метод

Пръскане с биологични пестициди.