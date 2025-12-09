Вкусните плодове, които можете да засадите през зимата за вкусна реколта през лятото

Кой казва, че градинарството трябва да спре, когато започнат да летят снежинките? Излизането навън и брането на узрели на слънце плодове в разгара на лятото не е задължително да започва с бърза пролетна засаждаща програма. Можете да започнете процеса, когато земята е студена, давайки на растенията си преднина за предстоящия сезон. Плодът, който наистина се възползва от тази стратегия, е малината, а познаването на най-доброто време на годината за засаждане на малинов храст е ключът към успеха. Можете да използвате по-евтини растения малина с голи корени, като поставите пръчките в земята по време на периода им на покой, който обикновено е от късна есен до ранна пролет. Това гарантира, че корените ще се установят и развият под студената почва, докато растението си почива, подготвяйки го за бърз растеж, когато температурите се повишат.

Още: Задължителна подготовка на малините за зимата

Ако чакате до май, за да засадите, корените ще се затруднят да се установят, докато се опитват да поддържат поникването на нови листа. Като засаждате рано, пропускате тази стъпка, което може да доведе до по-силно растение. Ранното начало е подходящо за малините и често води до по-голямо производство на плодове, когато настъпи лятото. Засаждането на тези растения в земята, докато времето е хладно, е отличен начин да изпреварите растежа си.

Зимуване на малините в 4 лесни стъпки

Осигуряване на подходящи почвени условия и подготовка на земята за засаждане на малинови пръчки с голи корени

Още: Кой е най-добрият мулч за малините през есента?

Малиновите пръчки (Rubus idaeus) се нуждаят от определени условия, за да растат добре, особено когато засаждате спящи растения с голи корени в земята през късната зима или ранната пролет. Да знаете как да отглеждате и да се грижите за малиново растение започва с разбирането на неговите нужди. Тези издръжливи растения могат лесно да се справят със студеното време, виреейки в зони на издръжливост от 4 до 8 на USDA, въпреки че някои видове се справят добре в зони 3 и 9. Винаги трябва да ги засаждате в момента, в който почвата ви е готова за обработка, което означава, че земята се е размразила достатъчно, за да можете лесно да я окопаете. Малините се нуждаят от добър дренаж. Ако дворът ви има тежка глина, помислете за изграждане на могили за редовете или създаване на лехи, за да повдигнете площта на засаждане над естествената водна линия.

Засаждане на малини през октомври: Какво трябва да знаете за него?

Съдържанието на почвата също е важно. Малините растат най-добре в богата почва с лека киселинност, в идеалния случай с pH между 6,0 и 6,8. Около две седмици преди засаждането, добавете няколко сантиметра отлежал компост или оборски тор, за да обогатите почвата и да подобрите текстурата ѝ. Когато получите растения с голи корени, е полезно да хидратирате корените, като ги накиснете във вода за един до два часа. Когато сте готови да засадите, разделете ги на около 60 до 90 сантиметра един от друг в реда, като се уверите, че не поставяте короната на растението твърде дълбоко. Короната на растението (където стъблото се свързва с корените) трябва да е точно над линията на почвата, за да се предотврати гниене.

Как да подрязваме и поддържаме малинови растения през първата година за по-добра реколта

Тайните на опитните градинари за резитбата на малините през октомври

Грижата за вашите малинови растения през първия сезон след засаждането е също толкова важна, колкото и подготовката на почвата. Малините технически са многогодишни растения, но отделните им стъбла или пръчки живеят само две години, преди да дадат плодове и след това да умрат. Това означава, че резитбата е важна за получаване на най-много плодове и подобряване на цялостното здраве на растението. Да се ​​научите как да подготвите малиновото си растение за зимата също е жизненоважно за неговите постоянни грижи. За пръчките, които сте засадили от подкорен с голи корени, трябва да им позволите да развият силна коренова система, вместо да се опитвате да отгледате много плодове веднага.

Още: Сложете това под малините през ноември, за да ви зарадват с изобилие от плодове през следващата година

Много градинари препоръчват да отрежете доста (понякога до около петнадесет сантиметра) току-що засадената тръстика веднага след като я поставите в земята. Това отрязване, което може да изглежда крайно, принуждава растението да съсредоточи енергията си върху растежа на корените. През цялото лято от почвата ще поникнат нови издънки, наречени примокани. Това са тръстиките, които ще дадат плодовете, които ще съберете следващото лято. Ако отглеждате вечно плодоносещи видове, тези примокани могат да дадат малка реколта в края на лятото или есента на първата си година. Тъй като малиновите тръстики растат високи и често падат, когато са отрупани с плодове, се препоръчва да се създаде система от перголи след засаждането. Стълбовете с опънати между тях жици могат да поддържат растението изправено, което спомага за увеличаване на циркулацията на въздуха, минимизира болестите и улеснява брането на плодовете, когато му дойде времето.