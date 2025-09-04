За гигантски глави от зимен лук и чесън поръсете почвата с това

Как правилно да подготвим лехата за засаждане на зимен чесън и лук

Как да наторим градинските лехи, така че зимният чесън и лук да растат големи

Зимният чесън и лук се вкореняват през есента и започват да растат активно през пролетта. Благодарение на богатия почвен състав, те не губят енергия в търсене на хранителни вещества, а започват да образуват мощна коренова система и големи глави.

Много градинари забелязват, че чесънът и лукът не винаги образуват големи глави. Причината често е липса на хранителни вещества в почвата. Есенната подготовка на лехата е ключът към богата реколта. Ако приложите правилните торове преди засаждане, посевите ще получат достатъчно хранителни вещества през пролетта и ще ви благодарят с гигантска реколта.

Как да подготвите леха с чесън за засаждане

С какво да подхраним почвата през есента за получаване на гигантски глави зимен чесън и лук?

Хумус или компост. Тези органични торове подобряват структурата на почвата, правейки я рохкава и питателна. Но е важно да се добавя не пресен тор, а изгнил хумус, в противен случай може да се изгорят корените на семенния материал.

Дървесна пепел. Истински естествен минерал, съдържащ калий, калций и фосфор. Той помага на луковите култури да образуват силни глави и ги прави по-устойчиви на болести и вредители.

Суперфосфат. Източник на фосфор, който насърчава развитието на кореновата система. Благодарение на него лукът и чесънът образуват големи, плътни глави. Този тор трябва да се прилага умерено - излишъкът може да намали добива.

Калиев сулфат. Помага на растенията да натрупват захари, правейки главите сладки, сочни и по-добре запазени.

Преди засаждане, прекопайте почвата на дълбочина 20-25 см, като премахнете плевелите. Поръсете хумус или компост по повърхността - 5 кг на 1 м². Добавете чаша пепел и малко суперфосфат или калиев тор. Смесете всичко с почвата, за да осигурите равномерно разпределение на хранителните вещества.

Зимният чесън предпочита алкални, леки, богати на хумус почви. Ако почвата е тежка, добавете пясък, за да я разрохкате. За разкисляване е най-добре да добавите разкисляващ препарат на хумусна киселина в количество 1 литър на 1 кв.м.

Най-добрите предшественици за чесъна са пъпешите (краставици, тикви, тикви). Две седмици преди засаждането на чесъна е препоръчително да се посее зелено торене (горчица, смес от зелено торене, овес). Имайте предвид, че пшеницата не е подходяща. Когато зеленото торене порасне на височина 5–10 см, лехата се прекопава, добавят се торове и разкисляващ препарат. И след седмица можете да започнете да засаждате чесън.

