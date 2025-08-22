Как правилно да съхранявате чесън, за да бъде свеж дълго време

За да го запазите в отлично състояние и с богат вкус, е жизненоважно да знаете как да съхранявате чесън. Ако сте го отглеждали в собствената си зеленчукова градина, ще искате да се възползвате от реколтата си възможно най-дълго и си струва да сте наясно, за да може купеният от магазина чесън да ви издържи дълго.

Ако вече сте запознати с отглеждането на чесън , ще знаете, че той трябва да се изсуши след прибиране на реколтата и преди съхранение, а тук ще намерите всички подробности за това какво да правите, както и стъпките, които трябва да предприемете, за да запазите чесъна от магазина свеж и вкусен.

Как да съхраняваме чесън

Есента е най-доброто време за засаждане на чесън ; след това можете да го съберете през лятото и да го съхранявате за употреба през следващите седмици. Да знаете кога да съберете чесъна е ключово, за да се гарантира, че е узрял за съхранение. Разбира се, чесънът, закупен от магазина, може да се набави целогодишно, но също така изисква оптимални условия, за да издържи дълго. Това са подробности за това как да съхранявате чесън.

1. Изберете луковици чесън за съхранение

За успешно съхранение на чесъна, луковиците трябва да са в оптимално състояние предварително. Луковиците трябва да са твърди, кората им не трябва да е счупена и не трябва да покълват или да показват признаци на мухъл.

2. Сух домашен чесън

Ако сте отглеждали чесън в зеленчуковата си градина, той трябва да се изсуши преди съхранение. След като го изплакнете от почвата, го поставете на хладно, сухо и добре проветриво закрито място, далеч от пряка слънчева светлина.

Събраният чесън може да се окачи на връзки за завързаните заедно стъбла или да се разпростре върху телени решетки или дори просто върху вестници за сушене. „Външните обвивки ще станат хартиени след около две до три седмици – общото време за втвърдяване зависи от околната температура и влажност“, обяснява Линда Дж. Харис, специалист по кооперативно разширение, микробна безопасност на храните, катедра „Хранителни науки и технологии“ към Калифорнийския университет в Дейвис .

Когато чесънът изсъхне, отрежете корените и отстранете външния слой кора.

3. Съхранявайте луковиците чесън

Независимо дали става въпрос за мек или твърд чесън, луковиците трябва да се съхраняват на стайна температура. Изберете място, което е добре проветриво, както и хладно, сухо и тъмно. Съдът, в който поставяте луковиците, също трябва да насърчава циркулацията на въздуха: изберете например кошница с телена мрежа или мрежеста торбичка. Никога не съхранявайте луковиците чесън в найлонов плик или в затворен контейнер.

Мислите да сложите луковиците в хладилника? „Домашният хладилник (обикновено 4ºC) не е подходящ за оптимално дългосрочно съхранение на чесън, защото задържането на чесъна при тази температура стимулира покълването“, казва Линда Дж. Харис.

Чесънът може да започне да покълва, когато е бил съхраняван известно време. Той все още е годен за употреба, въпреки че вече не е в най-добрия си вид, но отрежете скилидката и отстранете зеленото кълнове.

Как се съхранява една скилидка чесън?

Една обелена скилидка чесън може да се съхранява в хладилник – за разлика от целите луковици, които не бива да се съхраняват там.

Сложете го в херметически затворен контейнер, но не забравяйте да го използвате в рамките на няколко дни. „Понякога съхранявам нарязан чесън по същия начин, когато съм приготвила твърде много“, казва Луси Сиърл, главен редактор на Homes & Gardens . „Но ако направите това, наистина трябва да го използвате на следващия ден.“