Защо назъбените стръкчета трева могат бързо да се превърнат в кошмар за моравата ви

Какво гризе тревата ви? Ако стръкчетата трева във вашата морава изглеждат назъбени и олющени, има вероятност някои животни да я гризат. В допълнение към най-лошите градински вредители, които ще искате да прогоните от двора си незабавно , два основни вредителя по тревните площи, известни с това, че гризат тревата и причиняват щети, са червеите по тревата и войниците. Препоръчват се мерки за контрол, но може да се наложи да се консултирате с професионалист по грижа за тревните площи.

Гъсениците в ларвна форма се хранят предимно с трева. Всъщност те имат два ларвни стадия и във всеки от тях ядат различни части от стръкчето трева. Те пътуват на големи групи (като армии) по цял ден в търсене на храна и оставяйки след себе си разрушения. Тези вредители са способни да нанесат сериозни щети на посевите и тревните площи. Хладните и влажни условия изглежда привличат гъсениците. За контрол, берете гъсениците на ръка от тревата, въвеждайте паразитни видове или прилагайте инсектицид като спинозад.

Тревните паяци се срещат в повече от 20 вида, които гризат трева, и са ларви на пиралидни молци, известни още като молци-носоглави. Обширното нападение от тези ларви може да унищожи вашата морава или части от нея. До две поколения тревни паяци се появяват годишно. Те гризат стръкчетата трева точно в короната. Първо ще забележите изтъняване на тревата, а след това ще видите кафяви петна. Предлагат се редица варианти за контрол, включително третиране със сапунена вода, биологични контроли (като мухи, оси и нематоди) или инсектициди с намален риск.

Контролирайте насекомите, унищожаващи тревата, във вашата морава

Друга група вредители, гризащи тревата, е по-малко проблематична, просто защото не атакуват тревни площи в толкова голям брой, колкото войниците или паяците, и предпочитат кратко окосена трева, например по голф игрищата. Това са дървеници, чиито ларви се хранят както с тревни стръкове, така и с корени, започвайки от стъблата и короните на тревата.

В крайна сметка нападнатата площ от трева ще изглежда на петна и мъртва. Ларвите са видими, така че ако видите симптоми на увреждане, потърсете в почвата белезникави, червееподобни същества с дължина малко под 1,5 см и форма на буквата С. За съжаление, когато видите дървеници, вероятно е твърде късно да направите каквото и да било до следващата година. В края на май на годината след увреждането можете да приложите неоникотиноиден инсектицид.

Значението на щателната грижа за тревата за възпиране на вредителите не може да бъде надценено. Ще искате да избягвате грешки в поддръжката на тревата, които могат да доведат до сериозен проблем с вредителите . Градинарите се съветват да поливат добре и равномерно, да не косят тревата твърде късо, да избягват излишния азот в торовете и да аерират, за да намалят сламата. Неконтролирането на плевелите е друга грешка в грижата за тревата, която привлича насекоми в двора ви ; установете надеждна рутина за плевене, за да избегнете този кошмар.