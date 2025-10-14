Защо НЕ трябва да давате разсад на съседите си - какво казват народните вярвания

В народната традиция съществуват народни поверия и предупреждения, които се предават от поколение на поколение. Едно от тях гласи: „Не давай разсад на съседите си — ще раздадеш късмета и реколтата си.“ На пръв поглед това е обикновена суеверна прищявка, но за нашите предци дори дреболии са имали дълбок смисъл.

Защо не трябва да давате разсад на съседите си: народни знаци

Разсадът е символ на началото и жизнеността. Разсадът не е просто растение, а въплъщение на нов цикъл на живот. Той носи енергията на растеж, просперитет и домашен уют. Хората вярвали, че когато подаряваш разсад на някой друг, предаваш част от жизнеността си, която е била вложена в отглеждането му. Заедно със земята и корените може да „си отиде“ и късметът на стопанина.

Според народните вярвания, ако подариш разсада си, подаряваш реколтата. Има една стара поговорка: „Който пръв сподели разсада - последен ще прибере реколтата.“ Вярвало се е, че подаряването на разсад може да „прекъсне“ енергийната връзка между собственика и земята. Вместо ресурсите "да растат" в собствената градина, те се преместват в чужд двор. Смятало се е за особено лоша поличба да се дава разсад преди Благовещение или в понеделник - тогава годината може да мине със загуби.

Завист и чужда енергия - това е друга причина да не се дава разсад. Ако човек вземе разсад с неискрени мисли или дори просто завижда на реколтата ви, енергията му може да „изгори“ кълновете – и тогава нищо няма да порасне. За да се избегне това, е запазена една народна мъдрост и до днес: никога не давайте разсад с голи ръце, а само през кърпа или в купа с вода. Вярва се, че това отмива лошата енергия.

Ако трябва да подарите разсад, направете го както трябва. Понякога не може без това: съсед е помолил за помощ и е неудобно да се откаже. В такива случаи нашите предци са имали свои собствени защитни ритуали, придържането към които неутрализира лошата поличба:

дайте нечетен брой растения - вярва се, че по този начин „злото няма да се разпространява“;

преди да се раздаде, разсадът се кръстосва три пъти;

Предците ни слагали щипка сол или осветена нишка в почвата с разсада, който подаряват, за да запазят реколтата си. След даването на разсада те са се измивали с течаща вода, изричайки молитва за възвръщане на силите.

