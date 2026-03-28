Защо старите градинари засаждат лук в основата на лозата

Вече знаете, че лукът може да се използва за създаване на зона, забранена за летене, за да защитите любимите си цветя. Той е полезен и заедно с някои ядливи растения, сред които са лозите. Гроздето, както се очаква, често е нападнато от множество листни въшки, които се стичат по плодовете (и лозите) заради съдържащите се в тях сладки вкусотии. И макар че има няколко растения, които могат да помогнат за предотвратяване на ненаситния апетит на тези насекоми, важно е да изберете такова, което допълва тенденциите за растеж на вашето грозде.

Подобно на други растения-компаньони, които работят с лук, гроздето е склонно да пуска корени доста дълбоко. Това означава, че се нуждае от компаньони, които няма да се борят с него за хранителните вещества дълбоко в почвата. Лукът отговаря идеално на това изискване. За да бъде лукът най-ефективен обаче, е важно да използвате лук с други растения, които действат като естествен контрол на вредителите във вашата градина и допълващи стратегии за управление. Гроздето е популярно сред множество други вредители, не само листните въшки. С други думи, макар лукът със сигурност да помага, той може да не осигури покритието, от което се нуждаете, за да защитите лозите си сами по себе си.

Да позволите на вредителите да се разхождат безконтролно около растенията ви е една от най-често срещаните грешки, които хората правят, когато отглеждат чушки . За съжаление, това е твърде лесно да се направи. Подобно на други плодни растения, чушките са изключително привлекателни за различни вредители, включително мухи, гъсеници, паякообразни акари и листни въшки. Това прави засаждането на лук разумен избор. Като разпръснете чушките си с туфи лук, можете ефективно да създадете „облак“ от ароматен възпиращ ефект.

Трябва също да знаете, че лукът, особено цветовете му, е силно привлекателен за други, по-приятелски насекоми. Неща като осите и други опрашители абсолютно обожават тези цветя, а в случая с някои полезни оси, те с удоволствие ще атакуват много от вредителите, които причиняват проблеми с чушките. Разбира се, може би не искате оса да бръмчи около лицето ви, докато се опитвате да се отпуснете с ребра. Но ако имате проблеми с листни въшки или гъсеници, които си прокарват път през листата на вашите чушки, със сигурност ще се радвате, че са се появили.

Марулята е любима храна на различни вредители, включително акари, листни въшки и бълхи. Което е досадно, защото последното нещо, което искате да видите, когато се наслаждавате на лятна салата, е дъното на купата ви, гъмжащо от малки насекоми. Пресен лук може да ви помогне да избегнете това по няколко начина. Първо, алицинът е напълно отвратителен за тези насекоми. Второ, когато цъфтят, пресен лук привлича определени опрашители, като калинки, които с удоволствие ще ядат насекоми като листни въшки. Той също така ще помогне да се задържи по-малките гъсеници, които, както ще ви каже всяко дете с приличен рафт за книги, са склонни да огладняват много, много.

Ако се опитвате да отглеждате маруля и се притеснявате от вредители, засадете малко лук по краищата на градината си. Можете също така да добавите няколко туфи между редовете за по-голяма сигурност. Не забравяйте, че лукът също е годен за консумация и със сигурност ще се съчетае чудесно с марулята във вашата лятна салата без насекоми.