Зеленчукът с ниска поддръжка, който можете да започнете от семена на закрито тази зима

Ако сте градинар, може да се почувствате отегчени до смърт, когато настъпи зимата. Нямате търпение лятото да се завърне, за да се потопите в засаждането и да започнете отново. В такива времена няма нищо по-забавно от това да намерите растение, което можете да засадите на закрито и след това да продължите да отглеждате навън. Нахутът (Cicer arietinum) е едно от тези растения. Лесно се отглежда от семена и когато растенията имат около три до четири листа и са достатъчно големи, за да се справят с разсаждането (обикновено 5 до 10 см височина), можете просто да ги изнесете навън и да ги поставите в градината.

Освен това, нахутът не изисква много грижи, но въпреки това ви възнаграждава с изобилна реколта. Това, в комбинация с компактния му размер, го прави идеален зеленчук, който можете да отглеждате в ограничено пространство на тераса.

Отглеждане на нахут на закрито в края на зимата

Започнете с избора на подходящ съд за вашите разсади. Нуждаете се от такъв, който се оттича добре, тъй като нахутът не вирее добре във влажни почви. Също така се уверете, че е биоразградим. Това е важно, защото отглеждането на нахут на закрито в биоразградими саксии му помага да се установи, предпазвайки корените му от шок от пресаждането. Освен това, почвената смес трябва да е пореста. Корените на нахута се нуждаят както от въздух, така и от вода, за да останат здрави и да поддържат растението силно. След като саксията е готова, извадете семената на нахут и ги засадете на дълбочина около 3 см. Не забравяйте леко да уплътните почвата след това, тъй като това помага на семената да развият по-добър контакт с почвата и стимулира кълняемостта.

Времето също е важно. Засейте семената на нахут на закрито около две до четири седмици преди последната слана. Нахутът се нуждае от поне шест часа пълно слънце всеки ден и умерени температури. Затова го поставете близо до прозорец или някъде, където има много светлина. И ако е необходимо, допълнете с изкуствено осветление за отглеждане. Поддържайте температурата стабилна за най-добри нива на покълване.

Когато условията на открито са подходящи, започнете да закалявате нахута си около седмица преди разсаждането. Изложете го на открито за няколко часа, след което го внесете обратно вътре. След като опасността от замръзване отмине, е време да го засадите. Въпреки че ще понесе леки слани, не забравяйте да изчакате толкова дълго, колкото е необходимо, защото нахутът се нуждае от топло време, за да цъфти.