На 16 април се организира доброволческо почистване на пътя над Бояна

Доброволческо почистване на автомобилния път на Витоша в района над Бояна, Златните мостове, Момина скала, Офелиите и не само ще се състои на 16 април, четвъртък. Началото е в 9:30 ч., а сборният пункт е на спирка Бялата чешма в посока Златните мостове. Всеки, който иска да се включи в инициативата, може да се запише предварително в специалната форма за записване, създадена от организаторите на събитието хижа Септември, хижа Композиторите със съдействието на доброволци от Грийнпийс-България, За Земята и други.

Целта на организаторите е да се съберат отпадъците по шосейния път от Бояна до Златните мостове, Момина скала, олефиите и всички да прекарат време на чист въздух и да дадат добър пример за отговорно отношение към планината.

Всеки, който смята да се включи в инициативата, трябва да си носи шише за вода и да бъде с удобни дрехи и обувки. Организаторите ще осигурят чували и ръкавици за всички участници.

