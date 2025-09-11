Откриват галерия в памет на Сияна Попова

Галерия на името на загиналата при катастрофа Сияна ще бъде открита на 11 септември в 12,30 ч. на ул. "Червена стена" 2в София. Първата изложба ще бъде благотворителна и ще представя картини на 12-годишното момиче, съобщи баща ѝ Николай Попов в личния си профил във Facebook.

Попов уточнява, че 11 септември е рожденият ден на Сияна. „Това е подаръкът ми за нея и за всички убити и ранени деца“, пише той.

"Скици, рисувани с моливи и скицници, които тя обичаше повече от играчки. Някои са от 9-годишна възраст. След като си отиде, разбрах какво значат нарисуваните очи, които плачат… Със същото старание Сияна правеше и гривни, които подаряваше на деца – особено на болни дечица. Неистово искаше да помага. Днес аз мога само да продължа тази кауза. Избрах да превърна болката в положителна енергия и добри дела. Учехме Сияна да бъде добра – ние също трябва да останем добри", пише бащата на Сияна във Facebook.

По думите му галерията ще насърчава детското изкуство. Талантливи деца и автори ще излагат своите творби безплатно.

Всички приходи от благотворителните изложби ще бъдат дарени на деца в неравностойно положение. „Това искаше да прави Сияна, аз продължавам“, отбелязва той.

Припомняме, че дванайсетгодишната Сияна Попова загина при пътен инцидент на 31 март тази година в участък от пътя Плевен-Луковит. Катастрофата стана между тежкотоварен камион, управляван от обвиняемия по делото и лек автомобил, зад волана на който е бил дядото на детето.

