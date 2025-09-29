Щанс за победа над левкемията: Трето дете с алогенна трансплантация е изписано от „Царица Йоанна – ИСУЛ“

Петнайсетгодишно момиче е изписано, след като успешно е преминало през алогенна костно мозъчна-трансплантация в Клиниката по детска клинична хематология и онкология на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ)„Царица Йоанна – ИСУЛ“, и е освободено за домашно лечение. За това съобщиха от болницата. Детето е с високорискова остра миелоидна левкемия, като при нея е използван донор от Германския донорен регистър. Децата, които са преминали успешно през алогенна трансплантация вече са три. Първото трансплантирано дете след възстановяването на тази дейност в Клиниката по детска клинична хематология и онкология беше изписано в началото на месец август тази година.

Второто дете, осемгодишно момиченце с рецидив на остра лимфобластна левкемия, получи костен мозък от 15-годишния му брат и беше изписано преди малко повече от седмица.

И трите деца са изписани след като лекарите се получили потвърждение, че извършената при тях алогенна трансплантация е успешна чрез специален тест за донорен химеризъм, който показва, че костният мозък на малките пациенти е заменен от този на донора, посочиха от болницата.

Снимка iStock

Предстои възстановяване

Това, което предстои за тези деца е дълъг и труден период на костно-мозъчно възстановяване, в който все още съществуват рискове, но на този етап сме обнадеждени за крайния резултат, каза началникът на клиниката доц. д-р Боряна Аврамова, цитирана в прессъобщението.

При алогенните трансплантации за донор на стволови клетки се използва не пациентът, а друг човек - близък родственик (брат, сестра, майка, баща) или нефамилен донор от Международния донорен регистър, посочиха от „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Те са много по-сложни за изпълнение в сравнение с автовложните, но са единственият метод за пълно излекуване на деца, при които е настъпил рецидив на основното заболяване.

При автоложните се извличат стволови клетки от самия пациент, които се обработват по специален начин, обясниха от болницата.

В началото на август напълно беше възстановена дейността по алогенни и автовложни костномозъчни трансплантации в „Царица Йоанна – ИСУЛ“, а тогава беше изписано и четиригодишно момче, получило рецидив на остра лимфобластна левкемия.

На детето е извършена алогенна костномозъчна трансплантация - първата след тригодишно прекъсване на тази дейност.

