Храна, която лекува възпаления и подсилва имунитета - и я има във всяка кухня

Консумацията на ферментирали храни като киселото зеле може да е полезна за здравето на храносмилателната система, а киселото зеле може да има и допълнителни положителни ефекти върху здравето. В тази статия ще откриете потенциалните ползи за здравето от консумацията на кисело зеле.

Подобрено здраве на червата

Киселото зеле е източник на млечнокисели бактерии, които могат да подпомогнат имунната система и да намалят възпаленията. В едно малко клинично проучване от 2018 г. е изследвано въздействието на пастьоризирано или непастьоризирано кисело зеле върху чревната микрофлора на 34 души със синдром на раздразнените черва (СРЧ). Чревната микробиота са трилионите микроби, които живеят в червата.

Още: Яжте това за закуска и мозъкът ви ще работи като машина цял ден

Хората и от двете групи са имали значително намаление на тежестта на симптомите на СРЧ. Въпреки това само при тези, които консумирали непастьоризирано кисело зеле, се наблюдавали промени в чревната микрофлора.

Следователно положителното въздействие на киселото зеле върху здравето на червата и подобряването на СРЧ може да се дължи на естествено присъстващите в зелето пребиотици, ако не и в по-голяма степен, отколкото на бактериалните култури, свързани с процеса на ферментация.

Противовъзпалителни ефекти

Един обзор от 2021 г. заключава, че ферментиралите храни, като киселото зеле, могат да спомогнат за по-голямо разнообразие на чревните бактерии и да предпазят от възпаления. Някои изследвания върху животни предполагат, че противовъзпалителният ефект на киселото зеле може да се дължи на намаленото производство на азотен оксид.

Още: Диабет и картофи - позволени ли са или не?

Други съединения, които могат да играят роля в способността на киселото зеле да предотвратява възпаления, включват:

витамин Е

витамин С

алил изотиоцианат

индол-3-карбинол

Регулиране на имунната функция

Киселото зеле може да повлияе на имунната система и да помогне за регулиране на имунната функция по различни начини. Микробите и съединенията в киселото зеле могат да активират различни аспекти на имунитета в организма. Някои смятат, че това може да се дължи на начина, по който процесът на ферментация подобрява киселото зеле.

Още: 6 храни, които тайно изцеждат енергията ви през деня

Антиоксиданти

Киселото зеле е богато на антиоксидантните витамини С и Е. То съдържа и растителното съединение кемпферол. В лабораторни изследвания учените са установили, че кемпферолът може да предпазва от оксидативно увреждане, като премахва свободните радикали, които са нестабилни и силно реактивни молекули, които могат да причинят възпаление.

Противоракови свойства

Определени млечнокисели бактерии в киселото зеле произвеждат конюгирана линолова киселина. Проучванията върху животни показват, че тази бактерия може да помогне за предпазване от рак и атеросклероза. Атеросклерозата се получава, когато артериите се стесняват и втвърдяват поради натрупване на плака.

Още: Учени разкриха: Една проста рецепта с орехи, която подсилва сърцето и мозъка

Освен това, в проучване от 2021 г. сред 284 жени е установена връзка между консумацията на по-големи количества сурово зеле и кисело зеле в юношеска или зряла възраст и значително по-ниския риск от рак на гърдата.

Безопасно ли е киселото зеле за всички

Киселото зеле като цяло е безопасно за консумация. При някои хора обаче то може да предизвика реакция. Хистаминовата непоносимост може да предизвика симптоми, подобни на алергия, при някои хора. Киселото зеле е с високо съдържание на хистамини. По време на сезона на сенната хрема хората с алергии към цветен прашец, които ядат кисело зеле, могат да изпитат по-силни симптоми поради допълнителното натоварване с хистамин.

Хората, които приемат някои видове антидепресанти, може да се консултират с медицински специалист, преди да добавят кисело зеле към диетата си. Този вид медикаменти могат да си взаимодействат с киселото зеле.

Още: Топ 5 храни, които свалят холестерола и заменят месото на 100%

Как да започнете да ядете кисело зеле

Проучване от 2018 г. предлага насоки за това колко кисело зеле да се консумира за максимални ползи за здравето. Участниците са консумирали по 75 грама кисело зеле на ден.

Хората могат да започнат с консумация на 1 супена лъжица (с.л.) кисело зеле дневно и да преминат към малко по-големи количества. Човек може да си купи кисело зеле от обикновен супермаркет или магазин за здравословни храни, или да си направи собствено.

Още: Никога не яжте това на празен стомах - лекарите предупреждават за сериозни последствия