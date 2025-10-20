Как промяната на времето може да повлияе на кръвната ви захар

Може ли промяна във времето да повлияе на кръвната захар? Вярвате или не, може… и го прави! Студеното време води до конкретни промени в кръвната захар, за които просто не трябва да се тревожим през топлите летни месеци.

Първото съображение е очевидно – не искаме да сме толкова много навън, когато е студено! Не само, че студеният въздух и снегът са неприятни за дълги разходки, просто помислете за усилията, необходими за подготовка; пластове дрехи, чорапи, ботуши, шалове, якета, шапки, ръкавици и т.н. цялата тази трудност, за да направите нещо толкова просто като разходката на кучето!

Негативни влияния върху кръвната захар

Поради времето сме склонни да стоим много повече на закрито през студените месеци. Това означава, че влияем негативно на нивата на кръвната си захар по няколко начина – и дори не сме наясно с това.

Първо, без редовна физическа активност нивата на кръвната захар ще се покачват постоянно. Не позволявайте на факта, че е студено, да ви превърне в ленивец. Има няколко начина да се движите, докато сте на закрито – от скачане на въже до йога, от почистване на къщата (да, има значение!) до прости разтягания, напомняйте си да правите някаква форма на дейност всеки ден.

Второ, докато седим отегчени, е много по-вероятно да посегнем към нещо за ядене, за да се занимаване… и никой не посяга към броколи, така че дори не опитвайте! През студените дни жадуваме за топли, успокояващи храни като картофено пюре, макарони и сирене, супи и яхнии.

Въпреки че можем лесно да попаднем в капана на комфорта с високо съдържание на въглехидрати, има лесни начини да промените любимите си зимни продукти в нисковъглехидратен вкус.

Студеното време също може да попречи напълно на достъпа до прясно месо, плодове и зеленчуци, особено от органични източници. За повечето от нас магазинът за хранителни стоки все още разполага с най-важното, но се пазете от „измами“.

Бъдете внимателни, плодовете и зеленчуците извън сезона може да са били третирани с пестициди, консерванти и други химикали, за да бъдат налични през цялата година. Купуването на храни, които са органични, без ГМО и в сезона, не само води до диета, която е питателна, но и такава, която е свежа и с върховия си вкус.

Студените месеци също носят ваканционни сезони за много култури. Големи събирания на семейство и приятели, пътувания и изкушаващи лакомства могат да направят управлението на кръвната захар по-трудно.

Ако пътувате за вашите празнични тържества, не забравяйте да вземете със себе си своя глюкомер, допълнителни тест ленти и всичките си лекарства.

Продължавайте редовно да тествате захарта си, което може да е трудно да си спомните в шума на празниците, но е много важно. Зимата охлажда не само костите, но и ръцете, което може да направи изследването по-болезнено. Опитайте да затоплите ръцете си близо до нагревател или около декадентска чаша горещ шоколад, преди да тествате, за да ви е по-удобно.

Във всички неща, особено при управлението на диабета, балансът е ключов. С настъпването на зимния сезон имайте предвид потенциалните ефекти върху кръвната Ви захар. Движете се по малко всеки ден, хранете се правилно и проверявайте захарта си често.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

