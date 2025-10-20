Студени ръце и крака? Ето как лесно да стимулирате кръвообращението

Когато сърцето ви изпомпва кръв, то доставя основния кислород и хранителни вещества, от които се нуждаят вашите мускули и меки тъкани. Но ако това кръвоснабдяване е ограничено, може да забележите студени ръце и крака, иглички и чувство на изтръпване.

А в екстремни случаи лошото кръвообращение може да доведе до болка и дълготрайни рани и язви по кожата ви, тъй като липсата на кръвоснабдяване кара тъканта да се разпадне и в някои случаи да умре. Добрата новина е, че има много прости неща, с които можете да подпомогнете кръвообращението си.

5 начина да подобрите кръвообращението си

Дръжте краката си повдигнати

Опитайте се да подпрете краката си поне малко по-високо от бедрата, когато седите. По този начин гравитацията улеснява кръвта от краката да пътува обратно до сърцето ви.

Останете активни

Независимо дали става въпрос за ходене, плуване или градинарство, всяка форма на упражнение може да помогне за изпомпване на кръвта ви.

Специалисти препоръчват 150 минути упражнения с умерена интензивност всяка седмица. Това е упражнение, което ви кара да се чувствате топлина и да дишате малко по-бързо, но въпреки това можете да водите разговор.

Разтягането на тялото също може да помогне за подобряване на кръвообращението ви. Можете да опитате да въртите пръстите на краката си или да завъртите глезените си, ако сте седнали дълго време. Йога също е чудесен начин за подобряване на притока на кръв.

Пийте повече вода

Около половината от кръвта ви е съставена от вода, така че поддържането на хидратация е от ключово значение. Ако не пиете достатъчно течности, ще имате по-малко кръв в тялото си и кръвта ви може също да стане по-гъста.

За да поддържате на движението на кръвта, специалистите препоръчват да пиете шест до осем чаши вода или течности на ден.

Но ако имате сърдечна недостатъчност, консултирайте се с Вашия лекар, тъй като може да се наложи да пиете по-малко от това, за да спрете натрупването на течности в тялото си.

Хранете се здравословно

Ако живеете с наднормено тегло, сърцето ви трябва да работи по-усилено, за да изпомпва кръвта, тъй като тялото ви е по-голямо. Освен това сте изложени на по-висок риск от натрупване на мастни плаки по стените на артериите ви.

Освен редовните упражнения, промяната на диетата може да ви помогне да отслабнете. Заменете ястия с високо съдържание на наситени мазнини със средиземноморска диета с много плодове, зеленчуци, мазна риба и пълнозърнести храни.

Носете компресионни чорапи

Говорете с Вашия лекар, ако мислите да използвате компресионни чорапи, за да подобрите кръвообращението си.

Тези тесни чорапи притискат краката ви, за да се връща кръвта обратно към сърцето ви и да намалят подуването. Те обаче могат да раздразнят кожата ви или да причинят болка, ако нямате правилния размер, така че не забравяйте да получите медицински съвет, преди да започнете да ги носите.

Грижата за доброто кръвообращение е инвестиция в дългосрочното ви здраве – тя не изисква драстични промени, а последователност в малките навици. Повдигнете краката си, движете се редовно, пийте вода, хранете се разумно и, при нужда, потърсете медицински съвет. Когато кръвта ви се движи свободно, всяка клетка в тялото ви получава това, от което има нужда – енергия, сила и живот.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.