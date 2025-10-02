Какво става с тялото ви, ако ядете черен шоколад всеки ден

Черният шоколад, богат на какао, предлага множество ползи за здравето: защита на сърдечно-съдовата система, подобряване на настроението и когнитивна подкрепа. Консумиран умерено, той може да бъде ценен съюзник за добро здраве.

Тъмен шоколад: съюзник за сърцето и ума

Твърди се, че тъмният шоколад е отличен за вашето здраве. Това се дължи на съдържанието на какао: „Всъщност тъмният шоколад трябва да съдържа между 35% и 99% какао, което го прави видът шоколад с най-високо съдържание на какао. Освен това, колкото по-високо е нивото, толкова по-ниско е съдържанието на захар“, обяснява Александра Тижу, диетолог и нутриционист. Според специалиста, тъмният шоколад помага за:

Грижа за сърдечно-съдовата система: „Какаовите зърна са една от храните, които съдържат най-много флавоноиди, полифеноли, които имат силна антиоксидантна сила. Това са основни молекули за защита на тялото ни от свободните радикали, които насърчават окисляването на клетките ни. Следователно това действие първоначално помага за защитата на сърцето ни и на цялото ни тяло от външни инфекциозни агенти“, обяснява специалистът;

Повишаване на инсулиновата чувствителност: „Според проучвания, шоколадът и неговите хранителни вещества влияят на инсулиновата чувствителност благодарение на флавоноидите. Това явление помага за намаляване на риска от диабет тип 2 и подпомага действието на нашите клетки и тяхната чувствителност към инсулиновата секреция. Въпреки това, голяма консумация на тъмен шоколад няма да може напълно да защити тялото ни, ако консумацията на захар е прекомерна“, обяснява експертът;

Регулиране на настроението: тъмният шоколад може да се бори с умората и да даде тласък на тялото;

тъмният шоколад може да се бори с умората и да даде тласък на тялото; Допринасят за доброто когнитивно функциониране: флавоноидите насърчават доброто кръвообращение в мозъка. В дългосрочен план „консумацията на тъмен шоколад изглежда влияе върху когнитивните функции, като същевременно е полезна при когнитивни разстройства като деменция или дори инсулти“, казва диетологът;

Грижете се за кожата си: Тъмният шоколад помага за предпазване на кожата от слънчевите UV лъчи. Това се дължи на антиоксидантното действие на флавоноидите, които се борят със свободните радикали.

Но както при всяка храна, важно е да се консумира умерено.

Тъмен шоколад: 2 квадратчета на ден за доза антиоксиданти

За да се възползвате от тези ползи, е важно да не прекалявате. Диетологът Антъни Берту препоръчва да консумирате поне 20 г 70% шоколад дневно, което е еквивалентно на 2 квадратчета. Това осигурява на тялото ви здравословна доза антиоксиданти.

Важно е да изберете шоколад с поне 70% какао, за да се възползвате от тези предимства: какаовият прах съдържа всички полезни свойства на шоколада. Постепенно увеличавайте съдържанието на тъмен шоколад до 90%. Когато избирате продукта си, прочетете списъка със съставките. Трябва да има само три: какаова маса, захар и какаово масло.

И накрая, не забравяйте, че „шоколадът все още е мазна и висококалорична храна. Затова ограничете консумацията си до две или три квадратчета тъмен шоколад със 70% какао на ден: това е достатъчно, за да се възползвате от всичките му ползи. В идеалния случай трябва да консумирате само сурово какао на прах, което съдържа много малко захар и мазнини. Можете да го поръсите върху ястията или десертите си“, казва Антъни Берту.

Най-важното, което трябва да запомните

Тъмният шоколад, богат на флавоноиди, предпазва сърцето и подобрява кръвообращението.

Той помага за регулиране на инсулиновата чувствителност и може да намали риска от диабет тип 2.

Консумирайте 20 г 70% тъмен шоколад на ден, за да се възползвате от неговите антиоксидантни ползи.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.