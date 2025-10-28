Кардиолог: Това е най-доброто, което можете да направите за сърцето си през есента

През есента много хора със сърдечно-съдови заболявания се чувстват по-зле, казва руският кардиолог Мария Романенко. Тя посочва най-добрият начин да помогнете на сърцето си по това време на годината. Ето какво съветва лекарят.

Най-добрият начин да помогнете на сърцето си през есента

Лекарят обяснява, че по-студеното време през есента води до свиване на периферните кръвоносни съдове, което води до повишено кръвно налягане. Освен това хората стават по-малко активни и ядат повече мазни и солени храни, което допълнително повишава кръвното налягане.

Друг проблем за хората със сърдечно-съдови заболявания е намаляването на дневните часове. Това повишава нивата на хормона на стреса кортизол, което може да повлияе негативно на емоционалното благополучие и да предизвика обостряне на хронични заболявания, отбелязва д-р Романенко. Според нея хипертонията, коронарната болест на сърцето, сърдечната недостатъчност и различните аритмии се обострят най-често през есента.

Д-р Романенко също предупреждава, че вирусните инфекции представляват опасност тази есен. Те могат да причинят сериозни сърдечни усложнения, включително миокардит, миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност, обяснява лекарят.

"Много е важно вирусните инфекции да се лекуват своевременно, да се потърси медицинска помощ при поява на симптоми на настинка и грип, особено за хора със сърдечно-съдови заболявания, какти и да се спазват превантивни мерки като лична хигиена", призовава лекарят.

Лекарят споделя, че липсата на сън повишава нивата на стрес, което е известно, че е основната причина за много здравословни проблеми. Безсънието задейства освобождаването на адреналин, който причинява спазми в артериите, захранващи сърцето. Здравословният сън може да предотврати това чрез мелатонина. Този неврохормон се секретира през нощта. Той намалява възбудимостта на нервната система и подготвя тялото за сън. Някои проучвания показват, че мелатонинът предотвратява прогресията на атеросклерозата. Следователно, пълните осем часа сън през нощта могат да се считат за най-достъпния и лесен начин за предотвратяване на сърдечни заболявания.

Също така специалистът препоръчва контролиране на теглото. Затлъстяването е един от основните врагове на сърдечно-съдовото здраве. Най-опасният вид мазнини е този, който се натрупва в коремната кухина и около вътрешните органи. От една страна, мастният слой около сърцето пречи на камерите да се пълнят с кръв, а от друга, затлъстяването насърчава растежа на плаки, свързани с атеросклероза. По този начин, наднорменото тегло допринася за сърдечно-съдови заболявания.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение, както и като заместител на вече назначеното лечение! При наличието на специфични симптоми задължително се консултирайте с лекар!

