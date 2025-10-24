Най-здравословният есенен зеленчук: Поддържа сърцето и сваля кръвната захар

Зелето е в основата на много ястия. Този скромен зеленчук може да бъде истински съюзник за метаболитно здраве, тъй като помага на тялото да усвоява по-добре хранителните вещества и контролира нивата на кръвната захар, съобщава изданието Eating Well. Този есенен зеленчук неслучайно е признат за най-полезен за сърцето и нивата на кръвната захар.

Ползи за здравето от зелето

Списанието Metabolites съобщава, че оксидативният стрес и хроничното възпаление могат да нарушат регулирането на нивата на кръвната захар и холестерола в организма, което с течение на времето представлява риск за метаболитното здраве. Зелето е богато на антиоксиданти, които помагат в борбата с възпаленията, което е важен фактор за развитието на метаболитни заболявания.

Този зеленчук не съдържа скорбяла и предлага набор от антиоксиданти, включително витамини C и E, флавоноиди и глюкозинолати, които се борят със свободните радикали и предпазват от клетъчно увреждане.

Консумацията на фибри влияе директно върху метаболизма, защото забавя усвояването на захарта в кръвния поток, поддържа здравословни нива на холестерол и помага да се чувствате сити по-дълго, което може да улесни поддържането на здравословно тегло.

Министерството на земеделието на САЩ съобщава, че 100 грама нарязано сурово зеле съдържат около 2 грама фибри. Проучване, публикувано в списание Sage, показва, че повишеният прием на фибри е свързан с подобрена инсулинова чувствителност, по-ниско кръвно налягане и нива на холестерол, както и намален риск от хронични заболявания като диабет и сърдечни заболявания.

PubMed съобщава, че включването на по-питателни храни с нисък гликемичен индекс, като например зеле, може да помогне за стабилизиране на нивата на кръвната захар. Зелето съдържа фибри, фитохимикали, антиоксиданти, витамини и минерали, които подпомагат контрола на кръвната захар и цялостното метаболитно здраве. Освен това е с ниско съдържание на калории и въглехидрати, но все пак съдържа известно количество фибри.

Списанието Current Cardiology Reviews твърди, че зелето съдържа ключови хранителни вещества, които помагат за защитата на сърцето и поддържането на здравословно кръвно налягане, а витамин К играе важна роля в съсирването на кръвта.

Проучване, публикувано в списание Food Chemistry, установи, че консумацията на поне 100 грама листни зелени зеленчуци на ден е свързана с 25% по-нисък риск от смърт, сърдечни заболявания и инсулт.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение, както и за като заместител на вече назначеното лечение!

