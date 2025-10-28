Тази полезна салата от 2 съставки помага за сваляне на кръвното

Високото кръвно налягане е „тих убиец“, който може да остане незабелязан в продължение на години, постепенно увреждайки сърцето, кръвоносните съдове и бъбреците. Но учените са открили, че една обикновена салата, приготвена с две често срещани храни, може да помогне за понижаване на кръвното налягане. Проучване в Clinical Nutrition Research разкрива коя е тази салата - приготвя се само от две съставки и нейната ежедневна консумация помага за понижаване на налягането.

Салатата, която помага за сваляне на кръвното налягане

Високото кръвно налягане означава, че сърцето трябва да работи по-усилено, за да изпомпва кръв в тялото. С течение на времето това отслабва кръвоносните съдове и може да доведе до инсулт или сърдечно заболяване. Една от ключовите причини за хипертония е излишната сол в диетата и липсата на плодове и зеленчуци. Но дори малки промени в диетата могат да имат забележим ефект.

Проучване, публикувано в Clinical Nutrition Research, установи, че ежедневната консумация на спанак в продължение на една седмица намалява както горното (систолично), така и долното (диастолично) кръвно налягане.

Защо точно спанакът има такъв ефект? Учени от болница „Сейнт Майкълс“ в Торонто откриха, че спанакът съдържа висока концентрация на нитрати, които разширяват кръвоносните съдове и подобряват кръвообращението. Това намалява натоварването на сърцето и помага на кръвта да циркулира по-лесно.

По време на проучването 27 доброволци консумирали или салата с високо съдържание на нитрати (845 мг), или супа от аспержи, която съдържала само 0,6 мг. Само след седем дни групата, приемаща спанак, получила значително понижение на кръвното налягане.

Друго проучване, публикувано в Bioscience, Biotechnology and Biochemistry (2001), показва, че оцетната киселина, основният компонент на оцета, също понижава кръвното налягане. Тя влияе върху хормона ренин, който регулира съдовия тонус и насърчава естественото разширяване на съдовете. Изводът на учените е, че комбинацията от спанак и балсамов оцет е не само вкусна, но и здравословна: тя естествено поддържа нормално кръвно налягане, подобрява кръвообращението и добавя енергия.

Те препоръчват и следните мерки за подпомагане понижаване на кръвното налягане:

поддържайте балансирана диета;

движете се поне 150 минути седмично;

намалете приема на сол и кофеин;

ограничете алкохола и спрете да пушите;

поддържайте здравословно тегло;

консултирайте се с лекар, ако подозирате проблеми с кръвното налягане;

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самолечение, както и като заместител на вече назначеното лечение! При наличието на специфични симптоми задължително се консултирайте с лекар!

