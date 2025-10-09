Лекар: Месец по-рано тялото ни предупреждава с 4 симптома за инфаркт

Тялото ни може да ни предупредят за предстоящ инфаркт до месец преди да се случи. Известен лекар идентифицира четири фини симптома, които биха могли да спасят животи. Д-р Санди Ян, лекар в Ur Family Practice, споделя, че е виждала много пациенти, чиито сърдечни проблеми е можело да бъдат открити по-рано. Тя отбелязва, че телата ни изпращат предупредителни знаци месец преди инфаркт.

4 признака на инфаркт, с които тялото ни предупреждава месец по-рано

Често гадене и световъртеж. Много хора погрешно приписват честото гадене и световъртеж на топлина, стрес или изтощение. Д-р Ян отбелязва, че тези симптоми могат да сигнализират за проблеми с кръвообращението.

„Ако нямате ясна причина за гаденето или замаяността си, като например прием на лекарства или инфекция, е време да посетите лекар“, обяснява д-р Санди Янг.

Силна умора и постоянни главоболия. Д-р Ян отбеляза и друг симптом, който често се пренебрегва: изтощителна умора и упорити главоболия. Тя подчертава, че това не е просто обикновена умора, а патологично чувство на изтощение, което не отшумява дори след сън. Умората е особено опасна, когато е съпроводена с главоболие, което постепенно се засилва. Според специалиста, подобен тандем може да сигнализира за сърдечни проблеми.

Изтръпване на част от тялото. Д-р Ян отбелязва, че внезапното изтръпване на ръката, крака или половината от лицето може да е признак за намалено кръвообращение. По-конкретно, това може да сигнализира за сърдечни проблеми. Според лекаря, намаленото кръвоснабдяване на сърцето може да доведе до сливане на сигналите с нервните пътища в ръката, което води до чувство на изтръпване.

В същото време, изтръпването, особено ако засяга едната страна на тялото, е и често срещан симптом на инсулт, който е резултат от нарушен кръвоток към мозъка.

Внезапни проблеми със зрението. Внезапни проблеми със зрението, като двойно виждане, замъглено виждане или внезапна загуба на фокус в едното око, са сериозни предупредителни знаци. Хората често описват тези проблеми като „падаща завеса над окото“. Това се случва, когато кръвни съсиреци или плаки блокират притока на кръв към ретината или зрителните центрове в мозъка.

Лекарят отбелязва, че инфарктът не винаги е само болка в гърдите. Трябва да се имат предвид и силно гадене, болка в челюстта, болка в гърба и световъртеж.

Според експерта, ако изпитате внезапна, интензивна болка в сърцето, която не отшумява в рамките на 20 минути, свържете се с лекар. Това е един от признаците на остър инфаркт.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

