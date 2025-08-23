Войната в Украйна:

Настъпи часът на истината - Тези 10+ слагай край на високото кръвно

23 август 2025, 07:41 часа 0 коментара
Настъпи часът на истината - Тези 10+ слагай край на високото кръвно

Близкото до високата граница кръвно налягане не във всеки случай прави видими симптомите си. И нерядко си нямаме идея, че нещо не ни е наред заради него. Сред нас има хора, които усещат силна реакция към повишените му стойности и стават жертви на много кофти усещания. Но реалността е, че по-голямата част могат да не осъзнаят години наред, че страдат от него. Докторите обикновено ни предупреждават да го държим под око внимателно, но в реалността по принцип не се получава по този начин - в случай, че се чувстваш във форма, не не може да ти дойде на ума, че страдаш от проблем със организма. 

Да си с високо кръвно обаче в никакъв случай не е нещо, с което да не може да се преборите.Повечето причини за повишено кръвно налягане идват от ситуации, които всеки изпитва във всекидневието. Лошите фактори са по-голямо тегло, занулена физическа активност, прекалено калорийна диета, кутия и отгоре цигари на ден, прекаляване с алкохола, нервно напрежение, диабет, развиване на хронични болести и в някои случаи генетична обремененост. При всяко положение като се надрасне 45 годишна възраст да започнете да се преглеждате значително по-внимателно. 

Има редовни хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани от медицински лица  хапчета. Обаче повечето от хората са от типа, които страдат от повишено налягане неочаквано и рядко. Към които и да принадлежите обаче е хубаво да имате представа кои са скритите полезни неща, които ще ви дадат предимство да понижите кръвното за кратък период. И то в стаята. Тези хитрини не отменят докторската работа, но могат изключително нужни в най-напечения етап. Добре е впрочем да ги направите част от лайфстайла ви, понеже те вършат работа при голям брой здравни беди.

 Айрянът с канела е класика

Канелата ,това чудо на природата, е  много приятна както като аромат, така и като нещо за небцето. Подправката изобилства от невероятно полезни за физическото ви състояние целебни качества. Понижава напрежението върху нервите и в последна сметка благоприятства кръвното налягане. Ето какъв е номерът. Налейте малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. Добре е за вкус да прибавите лъжичка мед. Тази освежаваща напитка работи до няколко минути.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

• С чесън към добро здраве

В домашната аптека, чесънът е популярен с толкова много предимства, че ако го превърнете в интегрална част от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е приет като един от най-добре приложимите природни антибиотици. Тушира високото кръвно, бори се с лошия холестерол. Ако не ви се консумира под формата на скилидка, може да заложите на малка лъжичка чесън на прах. Отново действа добре. Непременно обаче го приемайте суров. 

• Малка хитрина

Съществува един важен трик, който е добре да вкарате в употреба. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После упражнете натиск надолу към ключицата. Това нещо се прилага 7-8 пъти за всяко ухо. Другата популярна ключова точка е ситуирана на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. На това място е хубаво да проведете разтриване. 

• Чай от хибискус

Ако съществува билка, която да е изключителен дар в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е страхотният чай от каркаде. Това е един от изумителните домашни прийоми за сваляне на вашето кръвно. И всъщност, има още широк набор полезни свойства. Поради начина, по който влияе на психиката, има и ролята на антидепресант. Освен това повдига здраво имунната защита, тъй като носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Установено е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло. 

• Една универсална идея

Знае се, че когато сме с повишен стрес, ние обикновено въздишаме. Затова в началото се опитайте да се отпуснете повече. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да се получи добре бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да забележите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух близо 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте в тази позиция за още четири секунди. И повтаряйте техниката. Изпълнявайте дихателното упражнение 4-5 минути, а може и повече. С тази тактика се подпомага притока на кръв към тъкани на тялото, а хипертоничната криза намалява. 

• Студен компрес на тила

Тук са ефективни два варианта, които да включите в борбата с хипертонията. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и е много възможно да забележите благоприятен ефект. Другата уместна тактика е да поставите хладка кърпа на тила. Не забравяйте - не трябва водата да е супер студена, достатъчно е да бъде хладка. 

• Пийте и този чай

Ментовият чай е биле за нервите, сърцето и за повишеното кръвно налягане. Той винаги може да тушира кръвното и благодарение на ролята му да преживеете търсенето облекчение.

• Помощ от приятел

Ако някъде около вас има някой, се помолете да ви отдели време за масаж. Ключовите места са местата на тила. Супер важене е и масажът на раменете, който да се движи надолу към лопатките. 

• Целебна отвара

Опитайте нещо страшно полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с една или две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да кипне хубаво, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Консумираме по една чаша от този лек при повишено кръвно налягане.

Мерки за по-дълъг ефект

Всичко събрано до този момент върши перфектна работа в изненадващите ситуации. Би било добре обаче, ако сте си поставили за цел наистина да ликвидирате високото кръвно, да разгледате този класически списък с мерки с 10 важни неща. Ако ги вкарате в употреба правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно. 

- Дайте си сметка за излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще ще ви даде ключово предимство в сражението с високото кръвно. 

- Започвайте деня с упражнения редовно. Спокойни разходки, малко бягане за здраве, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Заделете поне 15-20 минути на ден за тези раздвижвания. 

- Време е за полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Изобщо се вгледайте в диетата си, разберете кое ви е проблем за здравето и го изрежете от храненето си. 

- Занижете солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната най-често е пресолена. Включвайките котлона и гответе вкъщи. 

- Статистиката е показала, че, пациентите, които са жертви на високо кръвно, приемат алкохол над необходимото. Максимумът всъщност е само бира на ден или чаша вино. Ако се качита над тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Правилото важи и за цигарите - повече от 5-7 дневно ще ви водят до проблеми с кръвното. 

- Големият стрес е един от класическите фактори. Постарайте се да го намалите и да посвещавате време за вас самите, за да сте в равновесие. 

 

Ще се справите с тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са нещо от първа полза, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни! 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Петър Георгиев
Петър Георгиев Отговорен редактор
хипертония високо кръвно полезно
Още от Здраве
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес