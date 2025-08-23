Настъпи часът на истината - Тези 10+ слагай край на високото кръвно

Близкото до високата граница кръвно налягане не във всеки случай прави видими симптомите си. И нерядко си нямаме идея, че нещо не ни е наред заради него. Сред нас има хора, които усещат силна реакция към повишените му стойности и стават жертви на много кофти усещания. Но реалността е, че по-голямата част могат да не осъзнаят години наред, че страдат от него. Докторите обикновено ни предупреждават да го държим под око внимателно, но в реалността по принцип не се получава по този начин - в случай, че се чувстваш във форма, не не може да ти дойде на ума, че страдаш от проблем със организма.

Да си с високо кръвно обаче в никакъв случай не е нещо, с което да не може да се преборите.Повечето причини за повишено кръвно налягане идват от ситуации, които всеки изпитва във всекидневието. Лошите фактори са по-голямо тегло, занулена физическа активност, прекалено калорийна диета, кутия и отгоре цигари на ден, прекаляване с алкохола, нервно напрежение, диабет, развиване на хронични болести и в някои случаи генетична обремененост. При всяко положение като се надрасне 45 годишна възраст да започнете да се преглеждате значително по-внимателно.

Има редовни хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани от медицински лица хапчета. Обаче повечето от хората са от типа, които страдат от повишено налягане неочаквано и рядко. Към които и да принадлежите обаче е хубаво да имате представа кои са скритите полезни неща, които ще ви дадат предимство да понижите кръвното за кратък период. И то в стаята. Тези хитрини не отменят докторската работа, но могат изключително нужни в най-напечения етап. Добре е впрочем да ги направите част от лайфстайла ви, понеже те вършат работа при голям брой здравни беди.

• Айрянът с канела е класика

Канелата ,това чудо на природата, е много приятна както като аромат, така и като нещо за небцето. Подправката изобилства от невероятно полезни за физическото ви състояние целебни качества. Понижава напрежението върху нервите и в последна сметка благоприятства кръвното налягане. Ето какъв е номерът. Налейте малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. Добре е за вкус да прибавите лъжичка мед. Тази освежаваща напитка работи до няколко минути.

• С чесън към добро здраве

В домашната аптека, чесънът е популярен с толкова много предимства, че ако го превърнете в интегрална част от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е приет като един от най-добре приложимите природни антибиотици. Тушира високото кръвно, бори се с лошия холестерол. Ако не ви се консумира под формата на скилидка, може да заложите на малка лъжичка чесън на прах. Отново действа добре. Непременно обаче го приемайте суров.

• Малка хитрина

Съществува един важен трик, който е добре да вкарате в употреба. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После упражнете натиск надолу към ключицата. Това нещо се прилага 7-8 пъти за всяко ухо. Другата популярна ключова точка е ситуирана на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. На това място е хубаво да проведете разтриване.

• Чай от хибискус

Ако съществува билка, която да е изключителен дар в битката против високото кръвно налягане, това със сигурност е страхотният чай от каркаде. Това е един от изумителните домашни прийоми за сваляне на вашето кръвно. И всъщност, има още широк набор полезни свойства. Поради начина, по който влияе на психиката, има и ролята на антидепресант. Освен това повдига здраво имунната защита, тъй като носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Установено е, че има ефект и при излязло извън нормите тегло.

• Една универсална идея

Знае се, че когато сме с повишен стрес, ние обикновено въздишаме. Затова в началото се опитайте да се отпуснете повече. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да се получи добре бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да забележите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух близо 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте в тази позиция за още четири секунди. И повтаряйте техниката. Изпълнявайте дихателното упражнение 4-5 минути, а може и повече. С тази тактика се подпомага притока на кръв към тъкани на тялото, а хипертоничната криза намалява.

• Студен компрес на тила

Тук са ефективни два варианта, които да включите в борбата с хипертонията. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и е много възможно да забележите благоприятен ефект. Другата уместна тактика е да поставите хладка кърпа на тила. Не забравяйте - не трябва водата да е супер студена, достатъчно е да бъде хладка.

• Пийте и този чай

Ментовият чай е биле за нервите, сърцето и за повишеното кръвно налягане. Той винаги може да тушира кръвното и благодарение на ролята му да преживеете търсенето облекчение.

• Помощ от приятел

Ако някъде около вас има някой, се помолете да ви отдели време за масаж. Ключовите места са местата на тила. Супер важене е и масажът на раменете, който да се движи надолу към лопатките.

• Целебна отвара

Опитайте нещо страшно полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с една или две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да кипне хубаво, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Консумираме по една чаша от този лек при повишено кръвно налягане.

Мерки за по-дълъг ефект

Всичко събрано до този момент върши перфектна работа в изненадващите ситуации. Би било добре обаче, ако сте си поставили за цел наистина да ликвидирате високото кръвно, да разгледате този класически списък с мерки с 10 важни неща. Ако ги вкарате в употреба правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Дайте си сметка за излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще ще ви даде ключово предимство в сражението с високото кръвно.

- Започвайте деня с упражнения редовно. Спокойни разходки, малко бягане за здраве, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Заделете поне 15-20 минути на ден за тези раздвижвания.

- Време е за полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Изобщо се вгледайте в диетата си, разберете кое ви е проблем за здравето и го изрежете от храненето си.

- Занижете солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната най-често е пресолена. Включвайките котлона и гответе вкъщи.

- Статистиката е показала, че, пациентите, които са жертви на високо кръвно, приемат алкохол над необходимото. Максимумът всъщност е само бира на ден или чаша вино. Ако се качита над тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Правилото важи и за цигарите - повече от 5-7 дневно ще ви водят до проблеми с кръвното.

- Големият стрес е един от класическите фактори. Постарайте се да го намалите и да посвещавате време за вас самите, за да сте в равновесие.

Ще се справите с тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са нещо от първа полза, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!