Войната в Украйна:

При БЕДА с високото кръвно - може да се свали за НУЛА ВРЕМЕ и то вкъщи

27 септември 2025, 07:41 часа 0 коментара
При БЕДА с високото кръвно - може да се свали за НУЛА ВРЕМЕ и то вкъщи

Вдигнатото над нормата кръвно налягане не във всеки случай вади на показ симптомите си. И нерядко си нямаме ни най-малка идея, че нещо не ни е наред заради него. Сред нас има хора, които са свръхчувствителни към повишаването му и стават жертви на много притеснителни усещания. Но е документирано, че по-голямата част могат да не осъзнаят години наред, че страдат от него. Докторите редовно ни предупреждават да го проследяваме внимателно, но в действителността общо взето не се получава по този начин - обикновено като се чувстваш отлично, не ти идва на ума, че си развил проблем със кръвното налягане. 

Да пострадаш от високо кръвно обаче в никакъв случай не е нещо, с което да не може да се преборите.Повечето причини за хипертония идват от ситуации, които всеки забелязва във всекидневието. Обичайните фактори са по-високо тегло, слаба физическа активност, изпълнена с лоша храна диета, кутия и отгоре цигари на ден, битови навици с алкохола, по-високи нива на стреса, диабет, сбор от няколко хронични заболявания и в определени случаи генетична наследственост. Определено трябва като се надрасне 45 годишна възраст да започнете да се преглеждате значително по-внимателно. 

Има често страдащи хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани  хапчета. Ала повечето от хората са от типа, които правят кризи не толкова често. Сред които и да сте обаче е препоръчително да сте наясно кои са скритите чалъми, които ще ви асистират да редуцирате нивото на кръвното за броени минути. И то вкъщи. Тези особено полезни тактики не отменят медицинската работа, но могат да са най-важното, което да направите в най-напечения етап. Важно е впрочем да ги направите част от лайфстайла ви, понеже те са изключително полезни при сериозен набор здравни беди.

 Една от най-важните подправки

Канелата ,това чудо на природата, е  много приятна както като аромат, така и като нещо за небцето. Подправката включва неизмеримо полезни за организма лечебни качества. Стяга добре нервите и доказано благоприятства кръвното налягане. Ето какво се иска от вас. Налейте малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. За да стане съвсем хубаво сложете и лъжичка мед. Тази приятна смес има ефект веднагически.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

• С чесън към добро здраве

В домашната аптека, чесънът е популярен с толкова много предимства, че ако го превърнете в титуляр от храната ви, ще се справяте повече от добре високото кръвно. Чесънът е познат като един от най-класическите природни антибиотици. Тушира високото кръвно, номер едно е в борбата с лошия холестерол. Ако не искате да го ядете под формата на скилидка, може да заложите на малка лъжичка чесън на прах. Отново е във ваш плюс. Непременно обаче го приемайте суров. 

• Бърза мярка

Съществува един важен трик, който е добре да прибавите към съкровищницата. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това нещо се прилага 8-10 пъти за всяко ухо. Още една важна точка е ситуирана на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. На това място е хубаво да проведете разтриване. 

• Пийте повече от този чай

Ако съществува билка, която да е изключителен дар в битката против високото кръвно налягане, това в крайна сметка е хубавата отвара от каркаде. Това е един от добре проверените домашни прийоми за редуциране на вашето кръвно. Впрочем, има още куп полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на психическото здраве, поема функцията и на антидепресант. Освен това подсилва имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Установено е, че има ефект и при превишило допустимия максимум тегло. 

• Дишайте с корема

Знае се, че когато сме с повишен стрес, ние въздишаме. Затова като за начало отпуснете тялото и ума. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да се получи добре бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух близо 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте в този долен праг за още четири секунди. И повтаряйте техниката. Изпълнявайте дихателното упражнение 4-5 минути, а може и повече. С тази тактика се засилва притока на кръв към тъкани на тялото, а високото кръвно намалява. 

• Бабешко, но работи

Тук са ефективни два варианта, които да утилизирате в битката с кръвното. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Стойте така за две-три минути и при всяко положение може да усетите благоприятен ефект. Другата ефикасна тактика е да притиснете хладка кърпа на тила. Задължително обаче - не трябва водата да е супер студена, достатъчно е да бъде хладка. 

• Повече мента

Ментовият чай е лек за нервите, сърцето и за хипертоничното кръвно налягане. Той винаги може да редуцира кръвното и благодарение на него да преживеете търсенето облекчение.

• Помощ от приятел

Ако в непосредствена близост до вас има някой, се помолете да ви отдели време за масаж. Ключовите места са местата на тила. От първостепенна важност е и масажът на раменете, който да се приплъзва надолу към лопатките. 

• Знаехте ли тази рецепта?

Дойде време и за нещо особено полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с една или две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да кипне хубаво, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Консумираме по една чаша от този лек при повишено кръвно налягане.

Полезните навици - ето ги

Всичко събрано досега върши облекчаваща работа в напечените ситуации. Обаче, ако сте си поставили за цел наистина да премахнете завинаги високото кръвно, да обърнете внимание на този класически списък с мерки с 10 важни неща. Ако ги добавите във всекидневието си умно и правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно. 

- Намалете излишното тегло. Всеки килограм отслабване ще се увенчае с напредък в сражението с високото кръвно. 

- Започвайте деня с упражнения редовно. Чести разходки, малко бягане за здраве, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Намерете време за поне 15-20 минути на ден за тези физически занимания. 

- Време е за полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Изобщо се вгледайте в диетата си, дайте си сметка кое ви е проблем за здравето и го изрежете от храненето си. 

- Редуцирайте солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната в повечето случаи е пресолена. Включвайките котлона и гответе вкъщи. 

- Статистиката е показала, че, пациентите, които вдигат високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Горният праг всъщност е не повече от бира на ден или 200 мл. 150-200 мл. вино. Ако преминете тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Правилото важи и за цигарите - повече от 5-7 дневно ще ви правят проблеми с кръвното. 

- Големият стрес е един от обуславящите високото кръвно фактори. Дайте всичко от себе си да го намалите и да отделяте време за вас самите, за да сте в равновесие. 

 

Послушайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са ежедневна практика, която може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни! 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Петър Георгиев
Петър Георгиев Отговорен редактор
хипертония високо кръвно полезно
Още от Здраве
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес