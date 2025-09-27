При БЕДА с високото кръвно - може да се свали за НУЛА ВРЕМЕ и то вкъщи

Вдигнатото над нормата кръвно налягане не във всеки случай вади на показ симптомите си. И нерядко си нямаме ни най-малка идея, че нещо не ни е наред заради него. Сред нас има хора, които са свръхчувствителни към повишаването му и стават жертви на много притеснителни усещания. Но е документирано, че по-голямата част могат да не осъзнаят години наред, че страдат от него. Докторите редовно ни предупреждават да го проследяваме внимателно, но в действителността общо взето не се получава по този начин - обикновено като се чувстваш отлично, не ти идва на ума, че си развил проблем със кръвното налягане.

Да пострадаш от високо кръвно обаче в никакъв случай не е нещо, с което да не може да се преборите.Повечето причини за хипертония идват от ситуации, които всеки забелязва във всекидневието. Обичайните фактори са по-високо тегло, слаба физическа активност, изпълнена с лоша храна диета, кутия и отгоре цигари на ден, битови навици с алкохола, по-високи нива на стреса, диабет, сбор от няколко хронични заболявания и в определени случаи генетична наследственост. Определено трябва като се надрасне 45 годишна възраст да започнете да се преглеждате значително по-внимателно.

Има често страдащи хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани хапчета. Ала повечето от хората са от типа, които правят кризи не толкова често. Сред които и да сте обаче е препоръчително да сте наясно кои са скритите чалъми, които ще ви асистират да редуцирате нивото на кръвното за броени минути. И то вкъщи. Тези особено полезни тактики не отменят медицинската работа, но могат да са най-важното, което да направите в най-напечения етап. Важно е впрочем да ги направите част от лайфстайла ви, понеже те са изключително полезни при сериозен набор здравни беди.

• Една от най-важните подправки

Канелата ,това чудо на природата, е много приятна както като аромат, така и като нещо за небцето. Подправката включва неизмеримо полезни за организма лечебни качества. Стяга добре нервите и доказано благоприятства кръвното налягане. Ето какво се иска от вас. Налейте малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. За да стане съвсем хубаво сложете и лъжичка мед. Тази приятна смес има ефект веднагически.

• С чесън към добро здраве

В домашната аптека, чесънът е популярен с толкова много предимства, че ако го превърнете в титуляр от храната ви, ще се справяте повече от добре високото кръвно. Чесънът е познат като един от най-класическите природни антибиотици. Тушира високото кръвно, номер едно е в борбата с лошия холестерол. Ако не искате да го ядете под формата на скилидка, може да заложите на малка лъжичка чесън на прах. Отново е във ваш плюс. Непременно обаче го приемайте суров.

• Бърза мярка

Съществува един важен трик, който е добре да прибавите към съкровищницата. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това нещо се прилага 8-10 пъти за всяко ухо. Още една важна точка е ситуирана на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. На това място е хубаво да проведете разтриване.

• Пийте повече от този чай

Ако съществува билка, която да е изключителен дар в битката против високото кръвно налягане, това в крайна сметка е хубавата отвара от каркаде. Това е един от добре проверените домашни прийоми за редуциране на вашето кръвно. Впрочем, има още куп полезни свойства. Поради начина, по който оказва ефект на психическото здраве, поема функцията и на антидепресант. Освен това подсилва имунната защита, понеже носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Установено е, че има ефект и при превишило допустимия максимум тегло.

• Дишайте с корема

Знае се, че когато сме с повишен стрес, ние въздишаме. Затова като за начало отпуснете тялото и ума. Поставете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. За да се получи добре бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да усетите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух близо 3-4 секунди. А после като издишате, задръжте в този долен праг за още четири секунди. И повтаряйте техниката. Изпълнявайте дихателното упражнение 4-5 минути, а може и повече. С тази тактика се засилва притока на кръв към тъкани на тялото, а високото кръвно намалява.

• Бабешко, но работи

Тук са ефективни два варианта, които да утилизирате в битката с кръвното. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Стойте така за две-три минути и при всяко положение може да усетите благоприятен ефект. Другата ефикасна тактика е да притиснете хладка кърпа на тила. Задължително обаче - не трябва водата да е супер студена, достатъчно е да бъде хладка.

• Повече мента

Ментовият чай е лек за нервите, сърцето и за хипертоничното кръвно налягане. Той винаги може да редуцира кръвното и благодарение на него да преживеете търсенето облекчение.

• Помощ от приятел

Ако в непосредствена близост до вас има някой, се помолете да ви отдели време за масаж. Ключовите места са местата на тила. От първостепенна важност е и масажът на раменете, който да се приплъзва надолу към лопатките.

• Знаехте ли тази рецепта?

Дойде време и за нещо особено полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с една или две прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да кипне хубаво, а после премахваме от огъня. Разбира се, дайте му време да изстине. Консумираме по една чаша от този лек при повишено кръвно налягане.

Полезните навици - ето ги

Всичко събрано досега върши облекчаваща работа в напечените ситуации. Обаче, ако сте си поставили за цел наистина да премахнете завинаги високото кръвно, да обърнете внимание на този класически списък с мерки с 10 важни неща. Ако ги добавите във всекидневието си умно и правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Намалете излишното тегло. Всеки килограм отслабване ще се увенчае с напредък в сражението с високото кръвно.

- Започвайте деня с упражнения редовно. Чести разходки, малко бягане за здраве, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Намерете време за поне 15-20 минути на ден за тези физически занимания.

- Време е за полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Изобщо се вгледайте в диетата си, дайте си сметка кое ви е проблем за здравето и го изрежете от храненето си.

- Редуцирайте солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната в повечето случаи е пресолена. Включвайките котлона и гответе вкъщи.

- Статистиката е показала, че, пациентите, които вдигат високо кръвно, консумират алкохол над необходимото. Горният праг всъщност е не повече от бира на ден или 200 мл. 150-200 мл. вино. Ако преминете тази доза е съвсем очаквано да стигнете до високо кръвно. Правилото важи и за цигарите - повече от 5-7 дневно ще ви правят проблеми с кръвното.

- Големият стрес е един от обуславящите високото кръвно фактори. Дайте всичко от себе си да го намалите и да отделяте време за вас самите, за да сте в равновесие.

Послушайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са ежедневна практика, която може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!