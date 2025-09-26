Дискомфортът в краката понякога е симптом на сериозни заболявания

Краката ни помагат да се справяме в живота, но те също така говорят за това какво всъщност се случва в телата ни, според диетолога Нмами Агарвал. Фините симптоми, като крампи или студени крака, могат да показват по-сериозни здравословни проблеми, които не бива да се пренебрегват. В четвъртък Нмами сподели видео в Instagram, в което подчерта, че краката, които ни поддържат през целия ден, често могат да дават незабелязани намеци за общото ни здравословно състояние. Следването на тези показатели може да помогне за избягване на по-сериозни проблеми по-късно, като нарушения на кръвообращението или дефицит на витамини.

„Краката ти могат да говорят, слушаш ли?“, попита Нмами в надписа, преди да добави: „Понякога най-добрите показатели за нашето здраве са дискомфортите като крампи, подуване или студени крака.“

1. Крампи в мускулите на прасеца

Едно от най-честите оплаквания са крампи в мускулите на прасеца, особено през нощта или след тренировка. Честите крампи могат да показват дефицит на магнезий, дори ако дехидратацията често е причината. Магнезият е от съществено значение за здравите нерви и мускули, а ниските му нива могат да причинят мъчителни спазми.

2. Подути крака и глезени

Понякога подуването след дълги часове стоене е нормално. Хроничният оток, който се проявява като подути глезени или стъпала, обаче може да показва задържане на вода. Нмами предупреждава, че ако се случва всеки ден, това може да е ранен предупредителен знак за сърдечни проблеми, проблеми с щитовидната жлеза или бъбречно натоварване, всички от които изискват незабавна медицинска помощ.

3. Гъбички по пръстите на краката

Друг скрит признак са гъбичките по пръстите на краката. Лошата хигиена често се посочва като причина за пожълтели, чупливи или подути нокти на краката. Повтарящите се гъбични инфекции обаче могат да показват нарушен „чревен микробиом“ или свръхрастеж на Candida. Те могат да се разпространят и да създадат дискомфорт, ако не се лекуват.

4. Парене на стъпалата или краката

Диетологът Нмами препоръчва да следите нивата на кръвната захар, ако усещате парене или изтръпване в стъпалата на краката си. Този симптом може да показва дефицит на витамин B12, който влияе върху здравето на нервите, диабетна невропатия или последица от неконтролиран диабет.

5. Неспокойни крака през нощта

Дефицитът на желязо или неправилната модулация на допамина в мозъка може да са причина за потрепване на краката или неконтролируеми неспокойни нощи. И двата проблема нарушават съня и общото здравословно състояние, което подчертава колко важни са изследванията и навременният прием на добавки.

6. Студени крака

И накрая, студените крака през цялото време, дори в топло време, могат да бъдат признак на анемия, ниска функция на щитовидната жлеза или лошо кръвообращение. Дисфункцията на щитовидната жлеза забавя метаболизма, което влияе върху настроението и нивата на енергия и често води до студени крайници.

Какво да се направи?

Първо обърнете внимание на диетата си. Включването на храни с високо съдържание на хранителни вещества поддържа червата и хормоните ви, укрепва мускулите ви и подобрява кръвообращението. „Краката ви ви носят навсякъде, покажете им малко любов“, казва диетологът.

Нмами подчерта, че краката и стъпалата ви са вашите комуникатори на първа линия, дори ако тези симптоми може да изглеждат малки. „Ранното откриване на тези признаци може да ви предпази от по-сериозни здравословни проблеми“, като сърдечни заболявания и диабет.