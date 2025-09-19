Тази обикновена подправка може да намали възпаленията и стреса – ето как

Познавате ригана като билка, често използвана в храната. Но макар че може да добави силен вкус към ястията, той може също така да подобри здравето ви, като намали възпаленията, бори се с бактериите и овладее стреса.

Какви са потенциалните ползи за здравето от ригана?

Пълен е с антиоксиданти

Антиоксидантите, открити в растителните храни, са химични съединения, които се борят с вредните свободни радикали в тялото. Антиоксидантите, открити в ригана, включват:

Флавоноиди

Феноли

Карвакрол

Тимол

Танини

Може да се бори с бактериите

Риганът съдържа и флавони, подклас флавоноиди, които предлагат антибактериални свойства, казват експертите. Необходими са още изследвания, за да се види как това може да е от полза за хората.

Може да намали вирусните инфекции

Антиоксидантите карвакрол и тимол може да имат антивирусни свойства, за да предпазят тялото ви от вируси като норовирус и вирус на херпес симплекс. Но специалистите посочват, че изследванията по този въпрос са ограничени до лабораторни изследвания.

Може да намали възпалението

Възпалението може да допринесе за диабет, сърдечни заболявания и други медицински състояния. Въпреки че лабораторните изследвания показват известен потенциал за намаляване на възпалението чрез риган, са необходими още изследвания.

Може да помогне за справяне със стреса

Няколко лабораторни проучвания показват връзка между ригана и способността му да подобрява тревожността и депресията. Не са провеждани проучвания върху хора, но има известен потенциал риганът да е полезен при стрес.

Може да подобри здравето на червата

Пиенето на чай от риган (който не съдържа кофеин) може да има потенциални антимикробни и антиоксидантни ползи, според лабораторни изследвания.

Смята се, че подпомага храносмилането. Химическите съединения в него могат да стимулират храносмилателните сокове, които помагат за по-ефективното разграждане на храната. Счита се и за спазмолитик, което означава, че помага за отпускане на мускулите на храносмилателната система, така че това може да бъде полезно за храносмилането.

Може да помогне за предотвратяване на диабет

По-стари изследвания показват, че риганът може да помогне за овладяване на диабета и дори да го предотврати. Но по-нови изследвания посочват, че тези резултати са лабораторни изследвания и че са необходими изследвания върху хора, за да се разбере напълно как риганът може да помогне при диабет.

Какви са страничните ефекти от употребата на риган?

Въпреки че риганът е безопасен за консумация в храната, специалистите казват, че не се препоръчва като добавка или като чай, ако сте бременна или кърмите. Страничните ефекти на маслото от риган, етеричното масло и добавките могат да включват:

Повишен риск от кървене

Това може да повлияе или да забави процеса на съсирване на кръвта, предупреждават специалистите. Това е нещо, което трябва да се избягва преди или след операцията.

Как тялото абсорбира определени витамини и минерали

Танините, открити в ригана, могат да повлияят на начина, по който тялото ви усвоява определени минерали, като желязо, мед и цинк. Ако имате дефицит на витамини или минерали (например, имате ниско съдържание на желязо), това може да попречи на тялото ви да усвоява тези жизненоважни минерали.

Намалени нива на кръвната захар

Риганът съдържа съединения, които инхибират някои ензими, участващи в регулирането на кръвната захар, обясняват специалистите. Той може също да взаимодейства с лекарства за диабет. Ако вече приемате лекарства, които понижават кръвната ви захар, те биха могли да я понижат твърде много.

Необходими са повече изследвания, за да се разбере напълно как добавките с риган могат да повлияят на кръвната ви захар.

Алергична реакция

Някои хора могат да получат алергична реакция, когато етеричното масло от риган се прилага върху кожата. Ако втривате масло от риган върху кожата си, това може да причини алергичен дерматит, предупреждават специалистите.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

