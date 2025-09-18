Пиенето на този сок може да понижи кръвното налягане в рамките на 2 седмици

Ще понижи ли пиенето на сок от цвекло наистина кръвното ви налягане след две седмици?

Представи си, че една чаша зеленчуков сок може да окаже влияние не само върху това как се чувствате, но и върху сърдечното ви здраве. Цвеклото отдавна се смята за „суперхрана“ заради богатството си на хранителни вещества, но през последните години интересът към него расте заради способността му да подпомага контрола на кръвното налягане.

Още: Само 5% от хората с хипертония знаят този трик за контрол на кръвното налягане

Въпросът обаче остава: дали ефектът е реален или просто мит, свързан с модерните диети? Ново изследване се опитва да даде по-точен отговор, като разглежда връзката между сока от цвекло, бактериите в устата и тяхната роля в производството на вещества, които влияят на кръвоносните съдове.

Какво установи проучването?

В продължение на три двуседмични пробни периода (с двуседмични почивки между всеки от тях), участниците в проучването са инструктирани или да пият богат на нитрати сок от цвекло, или плацебо сок от цвекло два пъти дневно, или да изплакват устата си с вода за уста два пъти дневно в продължение на 30 секунди, с изключение на последния ден. Участниците, пиещи сок от цвекло и плацебо, не са използвали вода за уста по време на определените им периоди за пиене на сок.

Още: Пийте това след хранене и забравете за подутия корем – ефектът е мигновен

Участниците са разделени на две демографски групи – по-млади хора (на възраст между 18 и 30 години) и по-възрастни хора (на възраст между 67 и 79 години). Участвали са 42 млади хора и 36 по-възрастни хора, което прави малка комбинирана кохорта от 78 души.

Целта е да се анализира как бактериалните промени в оралния микробиом могат да повлияят на нивата на кръвното налягане. Затова изследователите наблюдавали и двете през цялото време.

Участниците не са медикаментозно лекувани за белодробни, сърдечно-съдови или метаболитни заболявания, нито пък са имали улцерозен колит, бъбречно заболяване, активно орално заболяване или протези. Изключени са и хора, които пушат, както и хора с хипертония от втори стадий или такива, които са използвали антибиотици в рамките на три месеца преди проучването.

Още: Една храна, която подсилва имунната ви система по-добре от витамините

Тестването започва след гладуване през нощта и избягване на натоварващи упражнения, алкохол и кофеин в продължение на 24 часа. Освен пиенето на определената им напитка (70 милилитра сок от цвекло или плацебо сутрин и вечер, или 30-секундното изплакване два пъти дневно), участниците продължили с обичайния си начин на живот, диета и упражнения.

След като трите проучвания са сравнени, изследователите стигат до заключението, че пиенето на сок от цвекло може да помогне за понижаване на кръвното налягане при възрастни хора, „вероятно чрез промяна на състава на бактериите в устата“, обяснява д-р Падма Шеной, кардиолог. „Този ефект на понижаване на кръвното налягане не е наблюдаван при по-млади хора“, добавя тя.

Още: Всички мислят, че плодовете вечер вредят – експертите разкриват истината

По-конкретно, изследователите открили, че пиенето на сок от цвекло води до „намаляване на някои бактерии (като Prevotella) и увеличаване на други (като Neisseria и Rothia), които са по-добри в превръщането на хранителния нитрат в азотен оксид, съединение, което помага на кръвоносните съдове да се отпуснат“, обяснява Елизабет Адриан, диетолог.

Ще понижи ли пиенето на сок от цвекло наистина кръвното ви налягане след две седмици?

„Според това проучване, само по-възрастните хора са имали леко понижение на кръвното налягане от пиенето на сок от цвекло и са необходими още проучвания, за да се установи кои хора ще реагират“, казва д-р Шеной.

„Консумацията на повече зеленчуци като цвекло може да помогне за здравето на сърцето, но е важно да се помни, че това е само една част от здравословния начин на живот. Други компоненти на здравословния начин на живот за сърцето включват разнообразна диета, ограничаване на приема на натрий и редовни упражнения. Необходими са още изследвания, за да се подкрепят силните препоръки за консумация на цвекло като терапия за понижаване на кръвното налягане.“

Още: Комбинирайте правилно храните и тялото ви ще ви благодари – ето как