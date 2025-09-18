Телешки колаген – за здрави стави и кости

Колагенът се превърна в изключително популярен продукт, който много хора използват при проблеми със ставите. Но работи ли наистина? И какъв тип колаген е най-подходящ за нашите стави?

Колагенът има редица ползи за тялото ни. Днес ще се спрем върху потенциалните начини, които този протеин може да облекчи болките в ставите ни. Ще разберем какво точно представлява колагенът, къде се намира в тялото ни и защо приемането на колаген под формата на хранителна добавка може да подобри цялостното ни благосъстояние.

Ще разгледаме и най-добрите колагенови суплементи за стави, подкрепени от научни изследвания.

Какво е телешки колаген?

Колагенът е „лепилото“, което държи тялото ни цяло. Той е най-често срещаният протеин в организма ни, който осигурява структура и опора на съединителната тъкан, включително кожата, костите, връзките, сухожилията и хрущяла, който защитава ставите ни.

Говеждият колаген се извлича предимно от крави. При направата му кравешки кости или други странични продукти се варят във вода. След извличането колагенът се суши и смила на прах, за да се образува хранителната добавка.

Колагенът е съставен от три аминокиселини – най-често като комбинация от глицин, пролин и хидроксипролин. Учените са идентифицирали 28 типа колаген, но най-често срещаните в хранителните добавки са четири-пет:

Тип I – най-разпространеният от всички, намира се в кожата, зъбите, костите, сухожилията и връзките.

Тип II – съставлява около 90% от колагена в хрущялите.

Тип III – средният слой на кожата (дермата), среща се в мускулите и кръвоносните съдове.

Тип IV – тънък слой тъкан, който помага за образуването на клетки в бъбреците, белите дробове, червата и очите.

Тип V – намира се в косата и клетъчните мембрани.

Говежди колаген Тип I и III са най-добри за кожата, докато Тип II е най-често препоръчваният за употреба при болки в ставите.

Има два основни вида колаген в хранителните добавки – хидролизат и натурален колаген:

Колаген хидролизат – този тип колаген е по-лесен за усвояване от организма. Най-често се среща в прахообразна форма и се разтваря в течности. Може да се приема както с вода, така и с кафе, чай или смутита.

– този тип колаген е от организма. Най-често се среща в прахообразна форма и се разтваря в течности. Може да се приема както с вода, така и с кафе, чай или смутита. Натурален колаген – това е колаген, който не е разграден или подлаган на термична обработка, киселини и ензими. Почти винаги се извлича от хрущялите в пилешките гърди, докато хидролизатът може да се извлича от редица животински източници, включително кожа, копита, кости и люспи от крави, свине или риба.

Както става ясно, колагенът се среща на множество места в тялото ни и има редица начини за извличането му от животински източници. Специално телешкият колаген е страхотна опция за всички поради цялостния си аминокиселинен профил, хипоалергенния си характер и ползите за здравето на ставите, особено за тези с алергии към млечни продукти или храносмилателни проблеми.

Защо да приемаме телешки колаген под формата на хранителна добавка?

Тялото ни произвежда колаген при разграждането на протеина, който приемаме с храната, на аминокиселини. Този процес се забавя с напредване на възрастта. Забавянето започва на 25-30 г., а след 40-ата година производството на колаген намалява с около 1% всяка година.

На 80 години тялото ни произвежда много малка част от това, което е произвеждало в по-ранни години. Пушенето, алкохолът, прекаленото излагане на слънце, недостатъчното количество упражнения и сън ускоряват загубата на колаген.

С напредване на възрастта тялото ни не просто произвежда по-малко колаген, но и качеството му не е толкова добро. Тук на помощ идват колагеновите добавки, чиято цел е да облекчи болката в ставите и осигуряване на по-здрава и еластична кожа.

Какво казват проучванията?

Въпреки че колагеновите добавки не са извор на младостта, те имат доста козметични и здравословни изгоди за тялото ни. Колагеновите продукти са обект на множество изследвания през годините и голямата част от тях показват повече от задоволителни резултати за ползите от използването им.

За здрава кожа

Метанализ от 19 проучвания, включващи над хиляда души, изследва ползите на колаген за по-здрава кожа и зарастване на рани и излиза с прекрасни резултати. Приемът на колагенови добавки за поне три месеца подобрява значително хидратацията, еластичността и плътността на кожата.

Много други проучвания – нови и назад в годините, правят същите заключения. Изследване от 2018-а заключва, че колагенът помага не просто за хидратация и еластичност на кожата, но участниците в проучванията, приемащи по 1000 мг колагенова добавка в продължение на 12 седмици, са забелязали намаляване на броя на бръчките по лицето.

Другата добра новина е, че при нито едно подобно проучване не са отбелязани странични ефекти от приема на колаген, въпреки че в реалния живот има хора, които съобщават за стомашно раздразнение.

Остеоартрит

Повечето проучвания за използването на колаген като потенциално лечение срещу остеоартрит имат положителни резултати. Те показват, че приемането на колаген хидролизат значително намалява болката и сковаността при хора с остеоартрит в коленете. Съществува и анализ на общо 41 изследвания върху хора и животни, включително 25 клинични проучвания, който открива, че приемът на колаген облекчава симптомите на остеоартрит, без значение на дозата, вида или марката колаген.

Ревматоиден артрит

Колагенът има противовъзпалителни свойства, заради което специалистите вярват, че може да помогне при хора с ревматоиден артрит и други форми на възпалителни заболявания.

Остеопороза

В голямата си част костите са колаген. Изследване, проведено в продължение на година сред 100 жени, преминали през менопаузата и с ниска костна плътност, заключава, че приемът на 5 грама протеин на ден значително увеличава костната плътност на гръбнака и в горната част на бедрата. Колагенът е повлиял положително и на участничките с високо кръвно.

Заключение

Колагенът има редица ползи за тялото ни и е препоръчително да се приема под формата на хранителна добавка за по-възрастните членове от населението. Той се извлича от храната, заради което няма странични ефекти. Изследванията сочат, че дневният прием на колаген хидролизат варира между 2,5 до 15 грама на ден в зависимост от нуждите ни. Важно е да се отбележи, че колагенът на прах не е подходящ за употреба от вегани и вегетарианци заради животинския си произход.