Разликата между витамин D2 и D3: Кой е най-подходящ за вас

Забелязали ли сте, че всеки витамин сякаш има повече от едно име и почти всеки минерал се предлага в много различни форми? Това може да бъде объркващо, когато се опитвате да поддържате здравословна диета или да изберете правилната добавка, за да поддържате нивата на витамини там, където са необходими.

Вземете например слънчевия витамин. Познавате го като витамин D, но ако разглеждате щанда с добавки в аптеката, вероятно ще видите бутилки, на които се твърди, че са пълни с витамин D, витамин D3 или дори витамин D2. Кой да изберете?

Какво е витамин D?

Витамин D е всеобхватното наименование за семейство подобни химични компоненти, необходими на човешкото тяло, казва Кортни Пелитера, магистър и диетолог. Двете най-често срещани форми на витамин D, които ще видите по рафтовете с хранителни добавки, са витамин D2 и витамин D3.

Витамин D е мастноразтворим витамин, който играе важна роля за здравето на костите, имунитета и нервната комуникация между мозъка и мускулните клетки, обяснява Пелитера. „Той е от съществено значение и за усвояването на калций и по този начин помага за предотвратяване на костни заболявания като остеопороза“, отбелязва тя.

Какво е витамин D3?

Витамин D3, наричан още холекалциферол, е това, което дава името на „слънчевия“ витамин. D3 се произвежда в тялото ни от излагане на слънчева светлина, обяснява Мроз-Планелс. Той се среща и в храни от животински произход, като масло, мазна риба, яйчни жълтъци и черен дроб. Витамин D3 е неактивна форма на витамин D, което означава, че тялото трябва да го преобразува в калцитриол, който е формата на витамин D, която тялото може да използва.

А какво е витамин D2?

Витамин D2, наричан още ергокалциферол, е друга неактивна форма на витамин D. Той може да се намери както в храната, така и в хранителните добавки, казва Мроз-Планелс. Тя отбелязва, че тази форма се среща в растителни храни като гъби, мая и обогатени храни.

Коя форма на витамин D е по-добра?

Ако сте решили, че трябва да приемате добавки с витамин D, ще трябва да избирате между D2 и D3 – дори ако на етикета пише витамин D отпред, списъкът със съставки ще съдържа или D2, или D3. Ето важна информация, която трябва да знаете за всеки от тях.

Употреби

Както витамин D2, така и витамин D3 ще помогнат за повишаване на нивата на витамин D в кръвта, казва Пелитера. Някои проучвания обаче показват, че приемът на добавки с витамин D3 е малко по-ефективен при повишаване на нивата.

Дозировка

Според специалисти, препоръчителният прием на витамин D за здрави възрастни е от 600 до 800 IU. Този прием може да се постигне чрез консумация на витамин D2 или D3, от всякаква комбинация от хранителни източници, излагане на слънце и добавки.

Ефикасност

Изследванията показват, че витамин D3 е по-ефективен от добавките с витамин D2, когато се опитваме да повишим серумните нива на витамин D, казва Пелитера. „В кръвните изследвания измерваме статуса на витамин D чрез нещо, наречено 25-OH витамин D или „серум“, отбелязва тя. Когато тези нива са ниски, често се препоръчва прием на добавки с витамин D3 поради неговата ефективност.

Все пак са необходими още изследвания, за да се потвърди дали едното е по-добро от другото за серумния витамин D, казва Мроз-Планелс. „Ако имате ниски серумни нива на витамин D, вашият лекар може да започне с по-висока доза витамин D2 за определен брой седмици и след това да ви прехвърли на по-ниска поддържаща доза витамин D3“, обяснява Мроз-Планелс.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

