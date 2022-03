Топ 3 на най-добрите храни за дълголетие

Някои храни, които са с високо съдържание на полифеноли, всъщност са най-мощното средство за запазване на дълголетието.

Тяхната ефективност срещу стареенето се дължи на способността им да предпазват митохондриите.

Митохондриите неслучайно се наричат ​​"енергийни станции" на клетките. Те произвеждат енергия – „горивото“, чрез което се осъществява клетъчното функциониране.

Колкото по-добре вършат работата си митохондриите, толкова по-ефективно функционират тялото и умът. С нарушаването на тяхната дейност се свързва процесът на стареене на тялото.

Именно запазването на тяхната функционална ефективност е важен фактор, влияещ върху продължителността на живота. Храните, богати на полифеноли, помагат за постигането на тази цел.

Кардиологът д-р Стивън Гандри назова кои са трите продукта, които са най-ефективни по отношение на забавяне на стареенето.

Зехтин

Зехтинът често оглавява класациите на топ продуктите за дълголетие. Той съдържа голямо количество полифеноли - лигнани, олеуропеини и хидрокситирозол. Този продукт е в състояние да нормализира кръвното налягане и нивата на холестерола.

Скорошно проучване, публикувано в Journal of the American College of Cardiology, установи, че консумацията на зехтин, особено когато той замества други мазнини, може да увеличи продължителността на живота.

Горски плодове

Според експерта, друг толкова мощен продукт против стареене, са горските плодове.

Например, боровинките съдържат полифеноли, наречени антоцианини. Те оказват положителен ефект върху мозъчната функция и човешкото здраве като цяло.

Козе и овче сирене

Д-р Гандри посочва два вида сирене, които биха могли да повлияят на продължителността на живота. Специалистът изследва т. нар. сини зони - региони с най-голям брой столетници. Той идентифицира две територии, чиито жители отглеждат кози и овце.

Гандри свързва високата продължителност на живота в тези региони с храната, която консумират жителите им, включително сирене от козе и овче мляко.

Той също така отбеляза, че тези продукти съдържат полезни съединения, които влияят положително на функционирането на митохондриите.

Важно: Статията е с информативна цел и предоставената в нея информация не може да замести консултацията с лекар или диетолог!