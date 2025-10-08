Уголемен лимфен възел на врата - настинка или нещо повече?

Лимфният възел е вид „топка“, в която се намират бели кръвни клетки, изпълнили своята имунно-защитна роля. Те се увеличават по размер в случай на инфекция или възпаление и често са източник на безпокойство, когато се появят. Уголемените лимфни възли на врата са осезаеми и се намират в гърлото или под челюстта.

Но кога трябва да се притеснявате? Какви роли играят тези малки органи? В тази статия ще се съсредоточим върху лимфните възли, разположени във врата и гърлото.

Какво е лимфен възел?

Лимфните възли са бучки или образувания по протежение на лимфните съдове. Те могат да бъдат повърхностни (обикновено във врата, слабините и подмишниците) или дълбоки и невидими (например в корема или гърдите). Тяхната роля е да филтрират лимфата и да улавят вируси или бактерии, които атакуват тялото, като им пречат да навлязат в кръвния поток. В известен смисъл те са стражи на имунната система.

Местоположението може да варира: отстрани, под челюстта, отпред на врата или във врата от едната или другата страна и т.н. Бучката може да бъде безболезнена или чувствителна, мека или твърда, да се търкаля под пръстите или не. Лимфните възли, разположени във врата, понякога погрешно се наричат „жлези“, но лимфните възли не са жлези и не са част от хормоналната система.

Говорим за аденопатия, когато, болезнено или не, размерът на лимфния възел се увеличава и той става твърд и горещ.

Как да разпознаем лимфен възел на врата?

Те се появяват като бучка в гърлото. Ако шията ви е подута или има бучка във врата ви, това може да е лимфен възел. Местоположението може да варира. Лимфният възел може да се намира под челюстта, под брадичката или под ухото.

Ако лимфният възел на врата се подуе, по-скоро става въпрос за цервикална аденопатия.

Какви са възможните причини за подуване на лимфните възли на врата?

Когато увеличат размера си, те често са причина за безпокойство; най-често лимфният възел се подува в отговор на инфекция, като например обикновена настинка. Бучка, която се появява в областта на врата, може да има много причини.

Наличието на УНГ инфекция

В областта на шията има няколко вериги лимфни възли, особено под челюстта или вертикално, отстрани. В случай на инфекция, особено УНГ (ухо, гърло, нос), подчелюстните лимфни възли ще се подуят, ще освободят много бели кръвни клетки и ще се подуят: това е напълно нормален защитен признак. Те често са болезнени, но спадат в рамките на няколко дни.

Инфекциозно заболяване

Инфекции като инфекциозна мононуклеоза или туберкулоза също могат да причинят лимфаденопатия (подути лимфни възли), която понякога може да бъде генерализирана и персистираща.

Сериозно заболяване

По-рядко лимфните възли могат да се подуят и поради сериозно заболяване като рак, особено рак на кръвта като лимфом. Въпреки че не са непременно синоним на рак, възможно е бучката да е свързана с появата на „подуване“ във врата или гърлото. Затова е препоръчително да се консултирате с Вашия лекар, ако имате и най-малкото съмнение, за да определите причината.

Какви са решенията за бучка или лимфен възел в гърлото?

Решението зависи от причината. Ако става въпрос за лека инфекция, като например настинка или фарингит, която причинява подути лимфни възли, трябва да знаете, че всичко ще се върне към нормалното в рамките на няколко дни. Ако лимфните възли се подуят без видима причина и/или останат подути, след като инфекцията е отшумяла, очевидно е важно да се консултирате с лекар, за да се уверите, че причината не е сериозна инфекция.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.