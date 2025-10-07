Лекар: Как приемът на витамин С може да навреди на организма?

Безразборният прием на витамин C е опасен – предозирането може да доведе до определени здравословни проблеми. Руският лекар Анастасия Шугаева споделя, че приемът на витамин C у дома трябва да се извършва само в профилактични дози. За да се предотврати увреждане на организма, дозата трябва да е подходяща за възрастта на човек.

Как витамин С може да навреди на здравето ни?

„За деца на възраст от 0 до 3 години средната профилактична доза витамин C е 40 мг. За деца на възраст от 3 до 14 години е 50 мг, а за тези на 14 и повече години е 75-100 мг“, уточнява д-р Шугаева.

Лекар: Кога е най-добре да се приема витамин С?

Лекарят предупреждава, че дългосрочната употреба на този витамин (особено във високи дози) може да доведе до образуване на камъни в бъбреците. Хората с бъбречни проблеми трябва да избягват приема на аскорбинова киселина.

Освен това, предозирането на витамин C може да предизвика алергични реакции и да попречи на усвояването на витамин B12, което води до дефицит. Тези, които го приемат в синтетична форма, трябва да се консултират с лекар.

Витамин С: Какво и как да ядете, за да си го набавите

От своя страна руският лекар Владимир Бекетов развенча мита за способността на витамина да подобрява защитата срещу болести.

„Няма надеждни научни данни за ефективността на витамините, особено витамин C, при превенцията и лечението на остри респираторни вирусни инфекции, грип“, подчертава лекарят.

Д-р Бекетов предупреждава, че непрофесионалните мерки за предотвратяване на сезонни инфекции, включително прословутия прием на различни витамини, могат да бъдат вредни за организма и здравето. Например, витамин С, консумиран в количества над 1 грам на ден, допринася за менструални нарушения при жените и отлагането на соли в бъбреците.

„Вместо витамини е за предпочитане да се консумират до 50 грама трици дневно, поне 250 грама зеленчуци и плодове, както и ферментирали млечни продукти“, споделя съвета си терапевтът.

Специалистът препоръча намаляване на сладките изделия и замяната им с плодове: крушите и сливите са полезни за любителите на сладкото. Според лекаря, някои есенни плодове, които ефективно поддържат организма, засилват защитата му срещу вируси. Те включват райска ябълка, дюля, дрян, грозде, хинап.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използа за самодиагностика и самолечение, както и да замени вече назначеното лечение! Преди прием на витамини и добавки, както и при наличието на конкретни симптоми, задължително се консултирайте с лекар!

Витамин С: С какво да го приемаме и в какви дози?