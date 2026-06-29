Апокалипсис в спешната помощ до 5 години: Парамедиците са вариант, но 65% от тях отиват в чужбина

Много сериозна криза назрява в спешната помощ. Изход от нея може да се окаже приобщаването на парамедиците, но административни трудности пречат на този ход.

В България има над 2500-2600 души, завършили за парамедици. Тревожна е обаче статистиката, че вече над 65% от тях работят в чужбина, защото у нас нямат достатъчно добра реализация, заяви Ива Пехливанска, председател на Съюза на парамедиците в България.

"През последните 3 години се наблюдава тревожната тенденция за намаляване на екипите на спешна медицинска помощ и за увеличаване кадровия дефицит с над 20% на година. Можете да си представите след 5 години какво ще се случи със спешната медицинска помощ, ако няма реформи. В България липсват над 650 лекари за спешна медицинска помощ", отбеляза тя и изказа мнението си, че парамедиците могат да запълнят дефицита на лекари до компетентностите си.

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Съюзът на парамедиците в България постигна ключов успех за развитието на спешната медицинска помощ с приемането на новия държавен образователен стандарт за професията "парамедик". Тя вече е част от направление "Здравни грижи" и получава ясно регламентирани компетентности и възможности за реализация.

Парамедиците - в спешната помощ

Над 2 години и половина водим тази битка, посочи Пехливанска и обясни кой е имал интерес парамедиците да стоят встрани от спешната помощ.

"Различни експерти от институциите имаха най-голям проблем с новия модерен европейски стандарт за парамедиците. От там тръгна по-трудното приемане на този стандарт. Това не е успех само за парамедиците, но и за цялата спешна помощ, защото въвежда едни минимални изисквания, един нов стандарт на обучение и подготовка на кадрите в спешна помощ, което е необходимо на всички нива на медицинските екипи", поясни тя пред БНР.

Източник: БГНЕС

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Според нея това е началото на регламентирането на образованието на парамедиците. То обхваща и доста ключови проблеми, по които нашите кадри в спешна медицинска помощ нямат подготовка, защото много от тях не са включени във висшето образование, подчерта тя.

"Идеята със стартирането на този проект беше чрез парамедиците да въведем нов стандарт за цялата спешна помощ от тук нататък - да се прехвърлят някои дисциплини, някои умения, доста вдигане на нивото и в подготовката на кадрите по медицина", коментира Пехливанска.

По думите й се получава така, че по отношение на спецификата на труда в Спешна помощ парамедиците може да са по-подготвени от някои лекари, които са завършили медицинско висше образование. Това е така, защото много от ключовите компетентности не са включени в учебната програма, обясни Пехливанска.

"Борбата ни беше много ожесточена за този държавен образователен стандарт, защото скептиците се основаваха предимно на това, че обучението на парамедиците не е на достатъчно добро ниво. Борбата ни за едно европейско ниво, за подготовката на едни много важни кадри за спешната медицинска помощ е показателно, че това може да се случи - една по-качествена спешна медицинска помощ у нас. От тук нататък започва битката ни по контрола и спазването на този държавен образователен стандарт", заяви Пехливанска.

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Тя смята, че трябва да се ревизират всички центрове за професионално обучение - кой има компетентностите и способностите да обучава парамедици.